이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
해태제과, 내일부터 25개 제품 가격 인상
국제 유가와 원자재 가격 상승, 물류비 상승 등으로 식품업계 가격 인상이 이어지는 가운데 해태제과가 다음달 1일부터 순차적으로 오예스와 홈런볼, 포키 등 25개 식품 브랜드의 가격을 평균 7.8% 인상한다고 29일 밝혔다. 웅진식품도 다음달 초록매실 등 음료 약 20개 품목의 가격을 평균 7% 올릴 예정이다. 사진은 이날 서울의 한 대형마트 매대에 홈런볼이 진열된 모습.
연합뉴스
연합뉴스
국제 유가와 원자재 가격 상승, 물류비 상승 등으로 식품업계 가격 인상이 이어지는 가운데 해태제과가 다음달 1일부터 순차적으로 오예스와 홈런볼, 포키 등 25개 식품 브랜드의 가격을 평균 7.8% 인상한다고 29일 밝혔다. 웅진식품도 다음달 초록매실 등 음료 약 20개 품목의 가격을 평균 7% 올릴 예정이다. 사진은 이날 서울의 한 대형마트 매대에 홈런볼이 진열된 모습.
연합뉴스
2026-09-30 B4면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
해태제과의 25개 식품 브랜드 평균 가격 인상률은?