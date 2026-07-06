홍석기 국수본부장, 장윤기 경찰관 부친 증거 인멸 논란에 “유구무언”

세줄 요약 홍석기 국수본부장이 광주 여고생 살해범 장윤기 사건을 둘러싼 경찰 유착·증거인멸 의혹에 대해 유구무언이라고 했다. 그는 수사감찰에서 수사 전환이 필요해 엄정 수사를 지시했고, 광주청 반부패수사대가 객관성을 담아 맡았다고 설명했다. 국수본부장, 유착·증거인멸 의혹에 유구무언

수사감찰서 수사 전환, 엄정 수사 지시

광주청 반부패수사대 배당, 객관성 확보

이미지 확대 광주 도심에서 일면식도 없는 10대 여고생을 살해한 장윤기(23)가 지난 5월 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 광주 도심에서 일면식도 없는 10대 여고생을 살해한 장윤기(23)가 지난 5월 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되고 있다. 뉴스1

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홍석기 경찰청 국가수사본부장이 ‘광주 여고생 살해범’ 장윤기(23)의 아버지인 현직 경찰관과 수사팀 간 유착 의혹에 대해 “유구무언”이라면서도 “한 점 의혹 없이 영혼을 걸고 수사해 밝히겠다”고 말했다.홍 본부장은 6일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 광주 광산경찰서 수사팀장이 증거인멸 혐의로 체포되는 등 유착 의혹에 대해 “수사감찰 과정에서 수사로 전환해야 할 상황이 발견됐다”며 “엄정 수사를 지시했고, 현재 관련 절차가 진행 중”이라고 설명했다.앞서 경찰청은 장윤기 아버지가 현직 경찰관 신분을 이용해 수사 기밀을 빼내거나 증거를 인멸했는지 감찰해 왔다. 광주경찰청은 이날 오전 광산경찰서 수사팀장을 증거인멸 등 혐의로 긴급체포하기도 했다. 광주청은 수사과장을 팀장으로 한 22명 규모 수사전담팀도 편성해 본격적인 수사에 착수했다.홍 본부장은 광주경찰청이 직접 수사를 맡을 경우 객관성이 떨어질 수 있다는 우려에 “기존 (광주청 등) 형사 라인을 배제하고, 객관성을 담보할 수 있도록 광주청 반부패수사대에 사건을 맡겼다”고 말했다. 이어 “예단할 수 없지만 관할 경찰서와 지방청도 수사 감찰 또는 수사 대상”이라고 덧붙였다.피의자 부친이 친족 처벌 특례 조항을 적용받아 형사 처벌을 피할 수 있다는 지적에는 “일반적으로 수사하다 보면 특수한 상황 때문에 예외 조항이 문제가 되는 경우가 있으며, 이는 국회에서 입법적으로 잘 정리해 주길 바란다”고 말했다.한편 장윤기는 지난 5월 5일 광주에서 귀가하던 이채원(17)양을 자신의 차량으로 끌고 가려다 흉기로 살해하고, 이를 제지하려던 남학생을 다치게 한 혐의를 받는다.광주 지역에서 근무하는 경찰관인 장윤기의 아버지는 아들의 자취방에 있던 리얼돌을 버리는 등 증거 인멸을 했고, 사건 수사팀은 장윤기의 아버지와 통화해 수사 진행 상황을 알려줬다는 등의 의혹을 받고 있다.