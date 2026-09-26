韓 증시 휴장에도 美 증시는 간다…개미 순매수 상위는?

세줄 요약 추석 연휴 국내 증시가 쉬는 동안 개인 투자자들은 미국 주식과 ETF를 활발히 거래했다. 반도체 3배 ETF와 역 3배 ETF가 순매수 1·3위를 차지했고, 알파벳·인텔·AMD 등 기술주에도 자금이 몰렸다. 한편 한 달 기준으로는 미국 초단기 국채 ETF 같은 안정형 상품이 상위권에 올랐다. 연휴 중 미국 증시서 반도체 ETF 매수 집중

반도체 3배·역 3배 ETF가 순매수 1·3위 차지

한 달 기준 국채·배당 ETF 등 안정형 선호

이미지 확대 미국 주식시장 상승 등을 시각화한 인공지능(AI) 생성 이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 미국 주식시장 상승 등을 시각화한 인공지능(AI) 생성 이미지. 서울신문 DB

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추석 연휴를 맞아 24~25일 증시가 이틀간 휴장한 가운데 미국 증시는 쉬지 않았다. 연휴에도 국내 투자자가 미국 주식은 사고 팔 수 있었던 만큼, 이 기간 미국 증시에서 어떤 종목과 테마에 자금이 몰렸는지가 28일 다시 문을 여는 국내 증시의 투자심리를 가늠할 참고 지표로 주목된다.26일 한국예탁결제원에 따르면 이달 24~25일 국내 개인 투자자의 미국 주식 순매수 1위는 디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3배 상장지수펀드(ETF)로, 순매수 규모가 무려 3억 6083만 달러에 달했다. 이 상품은 미국 ICE 반도체지수의 하루 수익률을 3배로 따라가는 레버리지 상품이다. 2위인 알파벳(6090만 달러)보다 순매수 규모가 약 6배 많았다.반대로 반도체주 하락에 베팅하는 자금도 대거 유입됐다. ICE 반도체지수의 하루 수익률을 역으로 3배 추종하는 디렉시온 데일리 세미컨덕터 베어 3배 ETF가 4271만 달러 순매수로 3위에 올랐다. 연휴 기간 국내 투자자들이 반도체 업종의 단기 변동성을 적극 거래한 것으로 풀이된다.개별 반도체주에도 매수세가 이어졌다. 인텔이 3214만 달러로 7위, AMD가 2523만 달러로 9위에 올랐고, 아이셰어즈 반도체 ETF도 1339만 달러 순매수를 기록했다. 또 기술주에도 매수세가 몰려 알파벳이 6090만 달러로 2위를 기록했고, 클라우드플레이(3722만 달러), 팔로알토네트웍스(3101만 달러), 메타(2407만 달러), 스페이스X(2312만 달러), 아마존(1762만 달러) 등이 순매수 상위권에 이름 올렸다.해외 주식에서 나타난 국내 투자자들의 매수세가 국내 증시에서도 그대로 이어진다고 단정할 수는 없지만, 전문가들은 앞으로도 반도체주에 주목할 필요가 있다고 봤다. 김민규 KB증권 연구원은 “최근 반도체주는 강한 저항선 또는 지지선 부근에 위치해 있다”며 “이 가격대를 위로 뚫어내면 새로운 상승 추세가 만들어질 수 있고, 반대로 아래로 떨어지면 하락 추세로 돌아설 수 있다”고 설명했다. 그는 “금리가 안정되고 거래가 늘어난다면 상승 쪽으로 방향을 잡을 가능성이 더 높다”고 덧붙였다.한편, 시계열을 좀 더 길게 잡아 이달 국내 개인 투자자의 미국 주식 순매수 상위 종목을 분석한 결과 상위권에는 안정형 상품이 가장 많이 자리했다. 미국 초단기 국채에 베팅하는 아이셰어즈 0~3개월 미국 국채 ETF가 2억 7476만 달러로 가장 많았고, 슈왑 미국 배당주 ETF(2억 254만 달러), 뱅가드 스탠더드앤푸어스(S＆P)500 ETF(1억 6318만 달러) 등이 뒤를 이었다. 알파벳(1억 7346만 달러), 아이온큐(1억 3553만 달러), 아마존(1억 3351만 달러) 등 기술주도 상위권에 올랐다.