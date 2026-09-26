부산→서울 7시간…추석 귀성길 정체는 해소

서울→부산은 5시간 걸려

서울 시내 도로는 통행 원활

이미지 확대 추석 연휴 첫날인 24일 오후 강원 원주시 중앙고속도로 남원주 방면 도로에서 귀성 차량 행렬이 몰리면서 정체가 빚어지고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 추석 연휴 첫날인 24일 오후 강원 원주시 중앙고속도로 남원주 방면 도로에서 귀성 차량 행렬이 몰리면서 정체가 빚어지고 있다. 뉴스1

세줄 요약 추석 연휴 셋째 날인 26일 오전 귀성과 귀경 차량이 몰리며 고속도로 정체가 이어졌다. 부산에서 서울까지 7시간, 울산 6시간 40분 등 장거리 구간 소요 시간이 길었고, 귀성길 혼잡은 오후 들어 점차 해소될 전망이다. 추석 셋째 날 귀성·귀경 차량 집중

부산→서울 7시간 등 장거리 정체

귀성길 오후 해소, 귀경길은 심화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추석 연휴 셋째 날인 26일 오전 귀성과 귀경 행렬이 이어지면서 고속도로 정체가 빚어지고 있다. 연휴 막바지에 접어들면서 귀성길 정체는 해소되는 중이다.한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 서울 요금소까지 예상되는 소요 시간은 부산 7시간, 울산 6시간 40분, 목포 6시간 30분, 대구 6시간, 광주 5시간 20분, 강릉 3시간 40분, 대전 2시간 30분이다.서울에서 출발했을 때 걸리는 시간은 부산 5시간 10분, 울산 4시간 50분, 대구 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 강릉 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 40분이다.추석 연휴가 끝나가면서 서울로 돌아가는 차량이 몰려 귀경길은 이른 시각부터 정체지만 귀성길 교통 혼잡은 점차 해소되고 있다.경부고속도로 서울 방향은 옥산분기점~청주 휴게소 부근 6㎞, 중부내륙고속도로 양평 방향은 북충주~충주분기점 부근 5㎞에서 차량이 느리게 가고 있다.공사는 이날 오전부터 시작된 귀성길 정체가 오후 4~5시쯤 정점을 찍고 오후 7~8시쯤 해소될 것이라고 전망했다.귀경길은 오후 4~5시쯤 가장 혼잡하고, 다음 날 새벽 2~3시쯤 풀릴 것으로 보인다.이날 전국 교통량은 약 590만대로 전망됐다. 수도권에서 지방으로 38만대, 지방에서 수도권으로 52만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.서울 시내 주요 도로는 통행이 원활하다. 서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 주요 도로뿐 아니라 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 아직 정체는 발생하지 않았다.