서울→부산은 5시간 걸려
서울 시내 도로는 통행 원활
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
추석 연휴 첫날인 24일 오후 강원 원주시 중앙고속도로 남원주 방면 도로에서 귀성 차량 행렬이 몰리면서 정체가 빚어지고 있다. 뉴스1
추석 연휴 셋째 날인 26일 오전 귀성과 귀경 행렬이 이어지면서 고속도로 정체가 빚어지고 있다. 연휴 막바지에 접어들면서 귀성길 정체는 해소되는 중이다.
한국도로공사에 따르면 오전 9시 기준 서울 요금소까지 예상되는 소요 시간은 부산 7시간, 울산 6시간 40분, 목포 6시간 30분, 대구 6시간, 광주 5시간 20분, 강릉 3시간 40분, 대전 2시간 30분이다.
서울에서 출발했을 때 걸리는 시간은 부산 5시간 10분, 울산 4시간 50분, 대구 4시간 10분, 목포 3시간 40분, 강릉 3시간 40분, 광주 3시간 20분, 대전 1시간 40분이다.
추석 연휴가 끝나가면서 서울로 돌아가는 차량이 몰려 귀경길은 이른 시각부터 정체지만 귀성길 교통 혼잡은 점차 해소되고 있다.
경부고속도로 서울 방향은 옥산분기점~청주 휴게소 부근 6㎞, 중부내륙고속도로 양평 방향은 북충주~충주분기점 부근 5㎞에서 차량이 느리게 가고 있다.
공사는 이날 오전부터 시작된 귀성길 정체가 오후 4~5시쯤 정점을 찍고 오후 7~8시쯤 해소될 것이라고 전망했다.
귀경길은 오후 4~5시쯤 가장 혼잡하고, 다음 날 새벽 2~3시쯤 풀릴 것으로 보인다.
이날 전국 교통량은 약 590만대로 전망됐다. 수도권에서 지방으로 38만대, 지방에서 수도권으로 52만대가 이동할 것으로 공사는 내다봤다.
노성철 서울시의원, 동작구 시비 투자사업 간담회 참석
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당·동작3)이 지난 22일 동작구청이 주관한 ‘동작구 시비 투자사업 주요현황 간담회’에 자리를 함께하고, 구의 핵심 사업 추진 현황과 2027년도 서울시 예산 확보 방안을 머리 맞대어 논의했다. 동작구 지역구 서울시의원 4명을 초청해 진행된 이번 간담회 자리에는 동작구청장을 비롯해 관련 국·과장급 간부들이 다수 참석하여 주요 현안의 경과를 공유하고 서울시 차원의 재정 지원 필요성을 집중 설명했다. 특히 동작구청 측이 관내 시의원들을 일제히 초청하여 시비 지원이 시급한 사업들을 총망라해 브리핑하고 협조를 공식 요청한 것은, 지난 민선 8기 지방정부 체제에서는 쉽게 접하기 힘들었던 매우 이례적인 행보다. 이는 산적한 지역 현안을 속도감 있게 해결하고 서울시 예산을 최대한 확보하기 위해 구청 차원에서 전향적이고 적극적인 협치를 도모하겠다는 명확한 의지를 보여준 것으로 풀이된다. 이날 노 의원은 동작구청이 서울시에 시비 지원을 요청한 사업 가운데 상도1동과 사당3·4·5동 관련 사업을 중심으로 추진 상황과 예산 확보 가능성을 점검했다. 주요 사업은 ▲상현중학교 옹벽 정비 및 도로 개선 10억원 ▲까치산 무장애숲길 2단계 조성 18
서울시의회 바로가기
서울 시내 주요 도로는 통행이 원활하다. 서울시 교통정보 시스템에 따르면 올림픽대로와 강변북로, 내부순환로 등 주요 도로뿐 아니라 동·서부간선도로, 강남순환로 등에서도 아직 정체는 발생하지 않았다.
세줄 요약
- 추석 셋째 날 귀성·귀경 차량 집중
- 부산→서울 7시간 등 장거리 정체
- 귀성길 오후 해소, 귀경길은 심화
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
추석 연휴 셋째 날 교통상황의 주요 특징은?