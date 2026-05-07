노동장관 “삼성전자 성과엔 협력업체 노력도…노사 조속한 대화하길”

“노동자 헌신 높이 평가·정당한 권리 존중

…다만 지원과 협조를 부인할 수 없다”

이미지 확대 7일 서울 중구 서울고용노동청에서 열린 전국 기관장 회의에서 김영훈 고용노동부 장관이 발언하고 있다. 노동부 제공 닫기 이미지 확대 보기 7일 서울 중구 서울고용노동청에서 열린 전국 기관장 회의에서 김영훈 고용노동부 장관이 발언하고 있다. 노동부 제공

세줄 요약 김영훈 고용노동부 장관이 삼성전자 파업 예고를 두고 협력업체, 정부 지원, 지역 주민 협조의 역할을 함께 언급하며 노사에 조속한 대화를 요청했다. 노동부는 노란봉투법 현장 안착과 주요 사업장 노사관계를 점검했다. 삼성전자 파업 예고에 장관 대화 촉구

협력업체·지역사회 기여도 함께 강조

노란봉투법 안착과 노사관계 점검

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김영훈 고용노동부 장관이 7일 삼성전자 파업 예고를 두고 “오늘날의 삼성전자가 있기까지 수많은 협력업체의 노력이 있었음을 부인할 수 없다. 이러한 사정을 고려해달라”며 대화를 당부했다.노동부는 이날 전국 기관장 회의를 개최해 최근 삼성전자 파업 예고 등 주요 현안 사업장 노사관계 상황과 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 개정안) 현장 안착 방안을 논의했다.김 장관은 모두발언을 통해 “삼성전자의 눈부신 성과에는 노동자들의 헌신이 있었음을 높이 평가하고, 그들의 정당한 권리를 존중한다”면서도 “다만, 오늘날의 삼성전자가 있기까지 수많은 협력업체의 노력, 정부의 지원, 연구개발에 대한 투자, 특히 반도체 산업 특성상 막대한 전력 확보를 위한 지역 주민들의 협조가 있었음을 부인할 수 없다”고 말했다.이어 “이러한 사정들을 고려해 삼성전자 노사가 진정성 있는 대화를 조속히 성사해주길 바란다”고 강조했다.이번 회의에선 삼성전자 등 노사관계 현안 사업장의 상황을 공유하고 지방 관서의 노사 교섭 지원 활동을 점검했다. 노동부는 분기별 노사관계 현안 점검 회의 및 수시 실무회의를 통해 지역별 노사 현안 사업장과 노란봉투법 현장 안착 상황을 지속해 점검할 계획이다.