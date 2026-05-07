대전선관위·성심당 ‘우리 동네 선거빵’ 출시

지방선거에 대한 관심과 투표 참여 기대

이미지 확대 대전시선거관리위원회와 성심당이 협업을 통해 7일 ‘우리 동네 선거빵’을 출시했다. 대전시선거관리위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전시선거관리위원회와 성심당이 협업을 통해 7일 ‘우리 동네 선거빵’을 출시했다. 대전시선거관리위원회 제공

세줄 요약 대전선관위가 성심당과 협업해 제9회 전국동시지방선거 홍보용 ‘우리 동네 선거빵’을 출시했다. 기표 모양과 ‘6·3 선거일’ 안내, QR코드가 담긴 식품 픽을 붙여 유권자가 선거 정보를 쉽게 확인하도록 했고, 투표 참여와 정책 선거 관심을 높이는 생활밀착형 캠페인으로 추진했다. 대전선관위·성심당, 선거빵 출시 발표

기표 모양·선거일 안내 담은 2종 구성

QR코드 식품 픽으로 투표 참여 유도

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대전시선거관리위원회(대전선관위)는 7일 지역 대표 향토기업 성심당과 협업해 제9회 전국동시지방선거 홍보를 위한 ‘우리 동네 선거빵’을 출시했다고 밝혔다. 우리 동네 선거빵은 일상에서 자연스럽게 선거 정보를 접할 수 있도록 하는 생활밀착형 캠페인으로 지방선거에 관한 관심을 높이고 투표 참여를 유도하기 위해 추진됐다.출시된 선거빵은 기표 모양과 ‘6·3 선거일’을 알리는 제품으로, ‘투표해요 앙빵’과 ‘이날이 투표빵’ 등 2종으로 구성되었다. 제품에는 투표 참여와 정책 선거를 알리는 문구와 함께 선거 정보를 확인할 수 있는 QR코드가 삽입된 ‘식품 픽’이 부착되어 유권자가 관련 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다.‘선거빵’은 성심당 본점과 롯데백화점 대전점·DCC점·대전역점 등에서 판매되며, 매장 내에는 선거빵 판매대 옆에는 투표 참여 홍보판을 설치해 선거에 대한 시민의 관심을 높이고 있다.대전선관위 관계자는 “전국적인 인지도를 자랑하는 성심당과 협업을 통해 자연스럽게 지방선거를 알리는 효과가 기대된다”면서 “공정하고 깨끗한 선거문화 확산을 위한 다양한 캠페인을 전개할 계획”이라고 밝혔다.