“미국 영원히 떠날 것”…400억 대저택 매물로 내놓은 안젤리나 졸리

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“미국 영원히 떠날 것”…400억 대저택 매물로 내놓은 안젤리나 졸리

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-05-07 09:44
수정 2026-05-07 09:44
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세줄 요약
  • LA 대저택 2990만 달러 매물 등록
  • 2017년 매입 후 거주해 온 자택
  • 캘리포니아 떠나 캄보디아 정착 언급
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할리우드 배우 안젤리나 졸리(왼쪽)와 그의 딸 샤일로. 로이터 연합뉴스
할리우드 배우 안젤리나 졸리(왼쪽)와 그의 딸 샤일로. 로이터 연합뉴스


할리우드 배우 안젤리나 졸리가 미국 로스앤젤레스(LA) 대저택을 2990만 달러(약 400억원)에 매물로 내놓아 눈길을 끈다.

5일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 졸리는 전 남편 브래드 피트와 파경을 맞은 직후인 2017년 2450만 달러(약 330억원)에 매입해 거주지로 사용해 온 저택을 지난 4일 부동산 시장에 내놨다.

앞서 졸리는 2024년 할리우드 리포터와의 인터뷰에서 피트와의 이혼 합의 조건에 따라 아이들이 모두 성인이 될 때까지는 캘리포니아에 머물러야 한다고 밝혔다. 그는 “나는 LA에서 자랐지만 이혼 때문에 어쩔 수 없이 이곳에 머물고 있을 뿐”이라며 “아이들이 18세가 되는 대로 바로 떠날 것”이라고 했다.

그의 다음 정착지는 첫째 아들 매덕스의 고국인 ‘캄보디아’로 알려졌다. 졸리는 지난해 2월 산타바바라 국제영화제에서 “캄보디아는 내 마음속의 고향이라고 생각하는 유일한 곳”이라며 애정을 드러냈다.

시장에 나온 졸리의 저택은 할리우드의 전설적인 영화감독 세실 B. 데밀이 1916년부터 1959년 타계할 때까지 거주했던 곳이다.
문경근 기자
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