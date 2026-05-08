LG엔솔 등 동반성장 협약… ‘상생’ 늘리는 배터리·조선

“협력사 경쟁력이 산업 경쟁력”

LG엔솔, 금융·기술·인력 지원

케이조선 등도 복지기금 출연

2026-05-08 B3면

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글로벌 수요가 회복세인 이차전지, 조선업 등에서 대기업과 협력 업체들과의 상생 움직임이 잇따르고 있다. 과거의 상생이 대기업의 협력사 지원이었다면, 산업 회복기와 맞물려 협력사의 기술·인력·납기 능력을 대기업 생태계에 두려는 전략적 상생으로 진화하는 모습이다.LG에너지솔루션은 “협력사와 함께 공정거래 관련 법령을 준수하고 상호 경쟁력을 높이기 위해 동반성장 파트너십 협약을 체결했다”고 7일 밝혔다. 향후 협력사 저리 자금 대출 지원 등 금융 지원과 기술보호 지원, 인력채용 지원, 경영안정화 지원 등이 진행된다. 기술 분야에서는 핵심 기술과 영업비밀을 제3의 신뢰기관에 안전하게 보관하는 기술자료 임치제를 도입한다.협력사 전용 온라인 채용관을 운영하고 채용 지원과 교육 프로그램을 확대하는 등 인재 확보와 육성 지원도 강화한다. 전기차 캐즘(수요 둔화)을 넘어 에너지저장장치(ESS)로 확대되는 글로벌 배터리 시장을 선점하기 위해 파트너사들과 협력을 강화하는 것이다. ﻿업계 관계자는 “소재 종류와 장비가 워낙 많아 턴어라운드 상황에서 공급망 강화는 필수”라며 “생태계 조성을 위해 협력사 지원이 이뤄지고 있다”고 전했다.호황을 맞은 조선업계도 협력사 지원을 넓히고 있다. 최근에는 중형 조선사들도 기술 지원과 복지 확대에 나섰다. 케이조선의 경우 지난 3월 사내협력사 근로자의 삶의 질 향상과 복리 증진을 위해 ‘사내협력사 공동근로복지기금’을 처음 조성하고 10억원을 출연했다. 기금은 사내 협력사 근로자들을 위한 복지사업에 활용된다. 케이조선은 “근로자의 복지 향상이 조선소 전체의 경쟁력과 지속 가능성을 높이는 핵심 기반”이라고 밝혔다. 한화오션과 HD현대중공업 등 대형 조선사들도 협력사의 기술 역량과 납기 대응력을 높이기 위한 협력을 진행 중이다.