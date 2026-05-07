서울 중년, 5명 중 1명은 미혼…소득 높을수록 외로움도 덜 느꼈다

중년 미혼 1인 가구, 10년새 60%에서 80%
관리전문직, 자기 관리 즐기나 연결망 취약
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서울 중년 미혼 가구 세대 구성
서울 중년 미혼 가구 세대 구성
서울에서 거주하는 중년은 5명 중 1명꼴로 미혼인 것으로 나타났다. 안정적 직업이 있고 소득이 높을수록 1인 가구를 선호하고 삶의 만족도도 높은 것으로 조사됐다.
서울시는 서울서베이와 국가데이터처 자료를 분석한 ‘서울시 중년 미혼의 삶’ 보고서를 7일 공개했다. 2024년 서울의 40~59세 인구는 274만 299명으로, 서울 거주 내국인의 약 31%에 달했다. 중년 미혼 비율은 2022년 18.3%, 2023년 19.4%, 지난해 20.5%로 증가세를 이어갔다. 특히 남성 미혼 비율은 24.1%로, 여성 16.9%보다 높았다.
혼자 사는 중년 미혼도 늘고 있다. 중년 미혼 중 1인 가구 비율은 2015년 61.3%였지만 2025년엔 80.5%로 10년새 19.2% 포인트 급증했다. 같은 기간 부모 등과 함께 사는 2세대 이상 가구는 33.5%에서 17.7%로 감소했다. 소득이 높은 중년 미혼이 1인 가구로 재편되는 경향이 두드러졌다. 관리전문직과 화이트칼라 직종의 1인 가구 비율은 같은 기간 53.9%에서 66.9%로 늘었다.
중년 미혼 1인 가구의 삶은 소득 수준에 따라 달랐다. 관리전문직은 평일(36.1%)이나 주말(47.1%)에도 적극적으로 여가 활동을 즐기고 주 3~4회(34.2%) 운동을 하며 자기 관리에 집중했다. 삶의 만족도가 가장 높은 중년은 월 소득 800만원 이상 미혼 1인 가구(10점 만점에 7.7점)로, 이들은 외로움(2.4점)도 가장 적게 느꼈다. 하지만 이들의 사회적 연결망은 상대적으로 취약했다. 이들의 지역 사회 소속감은 10점 만점에 3.4점으로 기혼 부부 가구(4.3점)보다 낮았다. 40대 남성 미혼 1인 가구는 3.0점으로 최하위권이었다.
김용일 서울시의원, 서대문구 조계종 연합 봉축음악회 참석
서울시의회 기획경제위원회 소속 김용일 의원(국민의힘, 서대문구 제4선거구)이 지난 2일 서대문 홍제폭포 특설무대에서 개최된 ‘제12회 서대문구 조계종 연합 봉축음악회’에 참석해 시민들과 소통하는 시간을 가졌다. 부처님 오신 날을 앞두고 열린 이날 행사에서 김 의원은 축하의 뜻을 전하며, 지역 사회의 화합과 안녕을 기원했다. 대한불교조계종 서대문구 주지협의회가 주최하고 BTN라디오 주관, 서대문구 후원의 이번 행사는 부처님 오신 날을 맞아 ‘마음은 평안으로, 세상은 화합으로’라는 슬로건 아래 서대문구 내 옥천암, 광명사, 수효사 등 연합 사찰들이 뜻을 모아 마련했다. 행사는 1부 봉축 법요식을 시작으로 2부 봉축 음악회로 이어졌다. BTN 김지원 아나운서의 사회로 진행된 음악회에는 정홍일, 윤성, 강성희, 김준수 등 실력파 가수들이 출연해 홍제폭포를 찾은 주민들에게 수준 높은 공연과 감동을 선사했다. 김 의원은 법요식에 참석해 부처님의 자비 광명이 온 누리에 가득하기를 기원하며, 행사를 준비한 서대문구 조계종 주지협의회 회장 스님과 관계자들에게 감사의 뜻을 전했다.
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강옥현 시 디지털도시국장은 “중년 미혼은 예외적 집단이 아닌 서울의 새로운 가구 기준이 되고 있다”며 “사회적 관계를 포괄하는 맞춤형 대응을 하겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 서울 중년 미혼 비율 20.5%로 증가세
- 1인 가구 비중 10년 새 80.5%로 확대
- 고소득일수록 만족도 높고 외로움 낮음
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