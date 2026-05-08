[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 10일

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쥐
36년생 : 조용한 집중이 좋은 결과를 만든다.
48년생 : 꾸준함이 성과로 이어진다
60년생 : 작은 배려가 복이 된다
72년생 : 기회가 오니 놓치지 마라
84년생 : 말 아끼면 구설이 줄어든다
96년생 : 정리하면 마음이 단단해진다
소
37년생 : 천천히 가면 실수가 줄어든다.
49년생 : 도움 손길이 들어오는 날이다
61년생 : 고집을 줄이면 일이 산다
73년생 : 조급함은 실수로 이어진다
85년생 : 한 걸음씩 가면 답이 보인다
97년생 : 재정은 안정되니 마음 놓아라
호랑이
38년생 : 마음을 낮추면 흐름이 좋아진다.
50년생 : 욕심은 덜고 실속 챙기라
62년생 : 반가운 소식이 들릴 날이다
74년생 : 과신은 줄이고 점검하라
86년생 : 몸을 돌보면 운도 산다
98년생 : 노력의 결실이 보이는 날이다
토끼
39년생 : 부드러운 말이 관계를 살린다.
51년생 : 작은 오해는 바로 풀어라
63년생 : 휴식이 필요한 흐름이다
75년생 : 분위기가 부드러워 마음 편하다
87년생 : 대화로 풀면 길이 열린다
99년생 : 신뢰가 쌓여 일이 풀린다
용
40년생 : 욕심을 줄이면 하루가 편하다.
52년생 : 더뎌도 끝은 좋은 날이다
64년생 : 기회는 짧으니 결단하라
76년생 : 지출을 줄이고 계획 세우라
88년생 : 인연운이 좋아 웃음 난다
00년생 : 욕심 줄이면 마음이 편하다
뱀
41년생 : 차분함이 좋은 결과를 부른다.
53년생 : 확인 없는 믿음은 피하라
65년생 : 한 번에 끝내려 하지 마라
77년생 : 배려하면 관계가 좋아진다
89년생 : 실속 챙기면 안정된다
01년생 : 정리하면 막힘이 풀리는 날이다
말
42년생 : 여유를 가지면 일이 순조롭다.
54년생 : 흐름이 좋으니 밀고 가라
66년생 : 말조심 하면 평판이 오른다
78년생 : 결정은 빠르게 내리는 게 낫다
90년생 : 다툼은 양보로 정리하라
02년생 : 무리만 줄이면 편안하다
양
43년생 : 조용히 정리하면 마음이 편하다.
55년생 : 의견차는 대화로 풀어라
67년생 : 꾸준함이 답인 날이다
79년생 : 성취감이 커져 힘이 난다
91년생 : 마음 열면 관계가 부드럽다
03년생 : 서두르지 말고 점검하라
원숭이
44년생 : 작은 만족이 큰 힘이 된다.
56년생 : 좋은 인연이 다가오는 날이다
68년생 : 안정이 찾아와 숨이 트인다
80년생 : 목표가 또렷해 성과 난다
92년생 : 피로가 쌓이니 쉬어가라
04년생 : 주관을 지키되 예의 갖추라
닭
45년생 : 한걸음 쉬면 길이 보인다.
57년생 : 성급함 내려놓고 확인하라
69년생 : 순서 지키면 일이 풀린다
81년생 : 진심이 통하니 신뢰 쌓인다
93년생 : 새 기회가 오니 준비하라
05년생 : 말과 행동을 맞춰가라
개
46년생 : 무리하지 않으면 하루가 편하다.
58년생 : 무리한 약속은 줄여가라
70년생 : 성과는 준비한 만큼 온다
82년생 : 인정받을 일이 생기는 날이다
94년생 : 활력이 돌아 운이 따른다
06년생 : 쉬어가면 실수가 줄어든다
돼지
47년생 : 담담함이 하루를 안정시킨다.
59년생 : 말다툼은 길게 끌지 마라
71년생 : 기쁜 소식이 찾아올 수 있다
83년생 : 흐름이 좋아 마음이 편하다
95년생 : 도움 받으면 일이 쉬워진다
07년생 : 지출 줄이고 저축을 늘리라.
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