[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 9일

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 5월 9일

입력 2026-05-08 01:20
수정 2026-05-08 01:20
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대




36년생 : 차분한 정리가 운을 살린다.

48년생 : 작은 성과가 크게 이어진다

60년생 : 약속은 지키면 복이 온다

72년생 : 정리부터 하면 길이 열린다

84년생 : 마음이 풀리니 웃음이 난다

96년생 : 주변 말에 흔들리지 마라



37년생 : 느긋함이 실수를 줄여준다.

49년생 : 서두르면 실수만 늘어난다

61년생 : 도움받으니 부담이 줄어든다

73년생 : 차분히 밀면 결과가 난다

85년생 : 고집을 줄이면 관계가 산다

97년생 : 재물 흐름이 안정되는 날이다

호랑이

38년생 : 한걸음 쉬면 판단이 또렷하다.

50년생 : 마음 급해도 한 박자 쉬어라

62년생 : 과신은 줄이고 점검하라

74년생 : 뜻밖의 행운이 스치는 날이다

86년생 : 몸을 돌보면 마음도 편하다

98년생 : 노력한 대가가 보이는 날이다

토끼

39년생 : 부드러운 태도가 관계를 살린다.

51년생 : 말은 곱게 하고 거리 두라

63년생 : 고민은 줄고 마음이 맑다

75년생 : 협력하면 성과가 커진다

87년생 : 집안 분위기가 한결 부드럽다

99년생 : 신뢰가 쌓여 일이 쉬워진다



40년생 : 균형을 잡으면 흐름이 안정된다.

52년생 : 지출 관리하면 마음이 든든하다

64년생 : 진행이 느려도 끝은 좋다

76년생 : 기회는 오니 결단을 내리라

88년생 : 큰 욕심은 접고 균형 잡아라

00년생 : 인연운이 좋아 기분이 산다



41년생 : 천천히 가면 결과가 보인다.

53년생 : 조급함은 구설로 이어진다

65년생 : 실속을 챙기면 안정된다

77년생 : 배려하면 관계가 살아난다

89년생 : 확인 없는 약속은 피하라

01년생 : 정리하면 막힌 숨이 트인다



42년생 : 여유가 흐름을 부드럽게 한다.

54년생 : 무리만 줄이면 편안해진다

66년생 : 흐름이 좋으니 밀고 가라

78년생 : 결정을 미루지 말고 정하라

90년생 : 평판이 오르니 말조심 하라

02년생 : 다툼은 양보로 끝내는 게 낫다



43년생 : 마음을 열면 길이 보인다.

55년생 : 의견차는 부드럽게 풀어라

67년생 : 마음을 열면 도움이 따른다

79년생 : 급하게 결론 내리지 마라

91년생 : 명예운이 올라 기운이 난다

03년생 : 꾸준히 하면 길이 난다

원숭이

44년생 : 담담함이 안정된 흐름을 만든다.

56년생 : 목표가 선명해 성과 난다

68년생 : 주관대로 하되 예의 지켜라

80년생 : 안정이 찾아와 마음이 놓인다

92년생 : 좋은 인연이 다가오는 날이다

04년생 : 피곤하면 멈추고 쉬어가라



45년생 : 작은 점검이 실수를 막아준다.

57년생 : 말과 행동을 맞춰가라

69년생 : 새 기회가 오니 준비하라

81년생 : 진솔함이 신뢰를 키우는 날이다

93년생 : 순서대로 하면 일이 풀린다

05년생 : 성급함은 내려놓고 확인하라



46년생 : 여유를 지키면 하루가 편하다.

58년생 : 성과는 준비한 만큼 온다

70년생 : 무리한 약속은 줄여가라

82년생 : 인정받으니 마음이 든든하다

94년생 : 활력이 돌아 운이 따른다

06년생 : 쉬어가면 더 멀리 간다

돼지

47년생 : 욕심을 줄이면 마음이 놓인다.

59년생 : 흐름이 좋아 마음이 편하다

71년생 : 도움을 받으면 일이 쉬워진다

83년생 : 말다툼은 짧게 끝내라

95년생 : 기쁜 소식이 찾아올 수 있다

07년생 : 지출은 줄이고 저축을 늘리라
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로