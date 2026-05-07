[마감시황] 코스닥, 외국인 순매수에도 1,199.18 마감…하락 종목 1,160개

세줄 요약 코스닥이 외국인 1758억 원 순매수에도 기관·개인 매도세에 밀려 0.91% 내린 1199.18로 마감했다. 장중 1219.58까지 올랐지만 이후 낙폭을 키웠고, 상승 453개보다 하락 1160개가 많아 시장 전반의 약세가 두드러졌다. 외국인 순매수에도 코스닥 0.91% 하락 마감

상승 453개, 하락 1160개로 약세 우세

시총 상위주 혼조, 일부 급등락 종목 발생

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7일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 10.99포인트(0.91%) 내린 1199.18에 장을 마감했다. 지수는 1210.83에 출발해 장중 1219.58까지 올랐지만 이후 하락폭을 키우며 1196.63까지 밀렸다.수급별로는 외국인이 1758억 원어치를 순매수했지만 기관과 개인이 각각 1356억 원, 118억 원어치를 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 5억 원, 비차익거래 893억 원 순매수로 전체 898억 원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반의 약세도 두드러졌다. 이날 코스닥시장에서는 상승 종목이 453개, 하한가 없이 하락 종목이 1160개를 기록했고 보합은 54개였다. 상한가 종목은 7개였다.시가총액 상위 종목은 대체로 엇갈렸다. 에코프로비엠(247540)은 3.06% 오른 23만 5500원에 마감했고 코오롱티슈진(950160)은 10.62% 급등한 11만 4600원, 리가켐바이오(141080)는 3.34% 상승한 18만 2700원을 기록했다. 반면 에코프로(086520)는 1.90% 내린 15만 9700원, 알테오젠(196170)은 1.93% 하락한 35만 6500원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.71% 밀린 69만 7000원에 거래를 마쳤다. 삼천당제약(000250)은 1.60%, 리노공업(058470)은 2.74%, HLB(028300)는 3.57%, 에이비엘바이오(298380)는 0.94% 각각 하락했다.개별 종목별로는 젠큐릭스가 30.00% 오른 3835원, 희림이 29.97% 오른 7460원, 빛샘전자가 29.93% 오른 1만 7060원으로 상한가를 기록했다. 에이비프로바이오와 이랜시스도 각각 29.93%, 29.92% 급등했다.반대로 선샤인푸드는 78.26% 급락한 5원에 마감했고 엣지파운드리는 28.48%, 엔비알모션은 24.61%, 뉴인텍은 23.52%, 엑시온그룹은 23.37% 각각 하락했다.이날 코스닥 거래량은 14억 2679만 주, 거래대금은 16조 8876억 9600만 원으로 집계됐다. 52주 최고가는 1229.42, 52주 최저가는 710.47이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]