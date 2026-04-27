[속보] ‘통일교 금품청탁’ 윤영호 2심서 징역 1년 6개월

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] ‘통일교 금품청탁’ 윤영호 2심서 징역 1년 6개월

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-04-27 14:26
수정 2026-04-27 14:34
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
윤영호 전 통일교 세계본부장. 연합뉴스
윤영호 전 통일교 세계본부장. 연합뉴스


서울고법 형사6-1부(김종우·박정제·민달기 판사)는 27일 청탁금지법, 정치자금법 위반 등의 혐의로 기소된 윤영호 전 세계평화통일가정연합(통일교) 전 본부장에게 징역 1년 6개월을 선고했다.

앞서 1심 재판부는 징역 1년 2개월을 선고했으나, 항소심에서 형량이 가중됐다.

윤 전 본부장은 권성동 국민의힘 의원에게 불법 정치자금 1억원을 건넨 혐의를 받는다. ‘건진법사’ 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 6000만원 상당의 명품 목걸이와 가방 등을 전달한 혐의도 포함됐다.

조사 결과 해당 금품은 모두 교단 자금이었으며 물품 전달 시기는 2022년 4월에서 8월 사이로 파악됐다.

김성은 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
윤영호 전 본부장의 2심 형량은 1심보다 어떻게 변화했나?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로