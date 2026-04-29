호르무즈 뚫은 日 첫 유조선… “통행료 안냈다”

세줄 요약 일본 초대형 유조선 이데미쓰마루가 이란·이스라엘 충돌 여파로 두 달간 묶였던 호르무즈 해협을 처음 통과해 오만만 공해로 빠져나왔다. 일본 정부는 협상 성과라며 통행료를 내지 않았다고 밝혔고, 선박은 나고야항으로 향하고 있다. 이데미쓰마루, 호르무즈 해협 첫 통과

두 달간 봉쇄 여파로 이동 제한

일본 정부, 협상 성과·통행료 미지급

이미지 확대 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 유조선의 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 유조선의 모습. AP 연합뉴스

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이란에 대한 미국과 이스라엘의 군사 공격 이후 약 두 달간 페르시아만에 묶여 있던 일본의 초대형 유조선 ‘이데미쓰마루’가 28일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과해 오만만 공해로 빠져나왔다. 봉쇄 이후 일본 유조선이 해협을 통과한 것은 처음이다.29일 니혼게이자이신문 등에 따르면 이데미쓰마루는 약 200만 배럴의 원유를 싣고 인도양을 거쳐 나고야항으로 향하고 있다. 신문은 AIS 정보를 근거로 약 20일 항해 끝에 다음 달 중순 도착할 것으로 전망했다. 일본 정부 고위 관계자는 “정부 협상의 성과”라며 “통행료는 지불하지 않았다”고 밝혔다.이데미쓰마루는 2월 말 페르시아만에 진입한 직후 이란에 대한 군사 공격이 시작되면서 발이 묶였다. 이후 이란이 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄하고 재개방과 재봉쇄를 반복하면서 약 두 달간 이동이 제한돼 왔다. 이란 측도 자국 당국과의 조정을 통해 이번 통과가 이뤄졌다고 밝혔다.주일 이란대사관은 이날 엑스(X)에 글을 올려 이란과 일본 간 역사적 우호 관계가 이번 통과에 영향을 미쳤음을 시사했다.대사관은 1953년 이란의 국제적 고립 속에서 일본이 원유를 들여온 ‘닛쇼마루호 사건’을 언급하며 “양국 간 오랜 우정을 보여주는 사례로 지금도 큰 의미를 지닌다”고 밝혔다. 당시 해당 유조선은 이데미쓰가 운용했다.이달 초 일본 관련 선박 3척이 호르무즈 해협을 통과했지만 모두 액화천연가스(LNG) 운반선이었다. 원유를 실은 유조선 통과는 이번이 처음이다. 현지 언론은 해협에 발이 묶인 약 40척의 일본 관련 선박의 추가 이동 여부는 여전히 불투명하다고 전망했다.