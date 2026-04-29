보령 황죽도 인근 선박 충돌…응급환자 긴급이송

세줄 요약 29일 오전 충남 보령시 웅천읍 황죽도 인근 해상에서 3t 선박 2척이 충돌했다. 이 사고로 A선박 선장이 가슴 통증을 호소해 인근 병원으로 옮겨졌고, 탑승자 4명은 모두 구명조끼를 착용해 추가 인명 피해는 없었다. 보령 황죽도 인근 해상서 선박 2척 충돌

A선박 선장 가슴 통증 호소, 병원 이송

구명조끼 착용으로 추가 인명 피해 없음

이미지 확대 보령 해경이 파손된 선박의 침수 및 해양오염 가능성 등을 확인하고 있다. 보령 해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 보령 해경이 파손된 선박의 침수 및 해양오염 가능성 등을 확인하고 있다. 보령 해경 제공

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29일 오전 9시 37분쯤 충남 보령시 웅천읍 황죽도 인근 해상에서 3t 선박 2척이 충돌했다.보령해양경찰서에 따르면 이날 충돌로 A선박의 선장이 가슴 통증을 느껴 인근 병원으로 이송됐다.당시 2척의 선박에는 각각 2명씩 탑승하고 있었으며 사고 당시 모두 구명조끼를 착용하고 있어 추가적인 인명 피해는 없었다고 보령해경은 설명했다.해경은 선체가 반파된 B선박의 파손 부위로 침수 및 해양 오염 가능성 여부를 확인 중이다.해경 관계자는 “현재 A호와 B호는 대천항으로 예인 중”이라며 “선장, 선원 등을 대상으로 정확한 사고 경위를 조사할 예정”이라고 말했다.