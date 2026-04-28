이란, 호르무즈 ‘통행료’ 공식화…달러·위안화 계좌 개설

세줄 요약
- 호르무즈 해협 통행료 징수 계좌 공식 개설
- 리알·달러·위안·유로 4개 통화 계좌 운용
- 제재 우회와 해협 통제력 강화 의도
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이른바 ‘호르무즈 해협 통행료’가 처음으로 이란중앙은행에 예치됐다고 이란 프레스TV가 23일(현지시간) 보도했다. 2026.4.23 프레스TV 자료
이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박에 통행료 징수를 위한 계좌를 개설했다.
이란 의회 국가안보·외교정책위원회 소속 알라에딘 브루제르디 의원은 지난 27일 성명을 통해 “이란 중앙은행이 리알화를 비롯해 위안, 달러, 유로화 등 4개의 특수 계좌를 개설했다”고 말했다. 그는 “공표된 지침에 따라, 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군이 해협 통과 선박에 부과하는 수수료는 해당 계좌들로 입금될 예정”이라고 설명했다.
호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 수송량의 약 5분의 1이 지나는 전략적 요충지다. 이란의 이번 통행료 징수 공식화 조치는 국제 해운업계와 지역 안보 지형에 상당한 파장을 일으킬 것으로 예상된다.
전쟁 이전 하루 평균 100척 이상의 선박이 통과했던 호르무즈 해협의 물동량을 고려하면 이란은 통행료만으로 연간 수십억 달러에 달하는 막대한 수입을 올릴 수 있을 전망이다.
특히 이란이 미국 달러와 유로뿐 아니라 중국 위안화를 공식 결제 수단에 포함한 건 서방 주도의 금융 제재를 우회하려는 의도로 읽힌다. 브루제르디 의원은 “디지털 화폐 인프라를 활용해 통행료 결제를 리알화로 의무화함으로써 국제 거래에서 우리 통화의 위상을 전례 없는 수준으로 강화할 것”이라고 했다.
임규호 서울시의원 “면목역세권 40층 2200세대 재개발 확정 환영… 중랑의 새로운 랜드마크 탄생”
임규호 서울시의회 의원(더불어민주당·중랑2)이 지난 15일 열린 제6차 도시계획위원회에서 중랑구 면목동 542-7번지 일대 ‘면목역세권 장기전세주택 도시정비형 재개발사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정안’이 수정 가결된 것에 대해 적극적인 환영의 뜻을 밝혔다. 이번 결정으로 7호선 면목역에 인접한 8만㎡ 부지는 지하 4층, 지상 최고 40층 규모의 17개 동, 총 2195세대의 대규모 주거 단지로 거듭나게 된다. 특히 이 중 569세대는 장기전세주택으로 공급되어 무주택 시민들의 주거 사다리 역할을 할 예정이다. 임 의원은 “면목역 일대 지역 경제가 살아날 뿐 아니라 주변 모아타운 사업 등과 연계해 지역 전체의 주거 가치를 한 단계 높일 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 “정비계획 수립 과정에서 충분한 녹지 공간과 친환경 기반 시설을 확보해 도심 속에서도 자연을 누릴 수 있는 환경을 조성하는 데 힘쓰겠다”고 강조했다. 그는 “이번 면목역세권 재개발 사업 확정은 단순히 주거지 신축을 넘어, 소외됐던 동북권 지역의 균형 발전을 이끄는 신호탄이 될 것”이라며 “사업이 차질 없이 진행돼 주민들이 하루빨리 쾌적하고 안전한 보금자리를 누릴 수 있도록 끝까
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통행료 액수는 초대형 유조선(VLCC) 한 척당 약 200만 달러(약 29억 5000만원) 또는 원유 배럴당 1달러 수준으로 추정된다.
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이란이 호르무즈 해협 통행료 징수를 위해 개설한 계좌는?