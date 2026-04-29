‘진짜 사나이’ 출연 女소대장 깜짝 근황…해군 첫 여군 주임원사 됐다

세줄 요약
- 해군 첫 여군 주임원사 취임
- 진짜 사나이 출연 경력 재조명
- 전탐 특기로 주요 전투함 근무
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MBC 예능 프로그램 ‘진짜 사나이’ 방송화면
2016년 MBC 예능 프로그램 ‘진짜 사나이’에 해군 첫 여군 소대장으로 출연했던 황지현 원사가 해군 첫 여군 주임원사가 됐다.
해군작전사령부는 지난 28일 황지현 원사가 해양작전본부 주임원사로 취임했다고 밝혔다. 2006년 해군 부사관 211기로 임관한 황 주임원사는 여군 부사관 최초 훈련소대장, 함정 병과 최초 상사·원사 진급 등 여러 기록을 세워왔다.
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황지현 주임원사. 해작사 제공
전탐(전자 탐지) 특기인 황 주임원사는 구축함 광개토대왕함, 문무대왕함, 최영함 등 주요 전투함에서 근무하며 다양한 함정 근무 경험을 바탕으로 해상 작전 수행에 기여해 왔다는 평가를 받았다. 전탐은 방사한 전파가 목표물에 반사돼 돌아오는 신호를 포착해 목표물을 탐지하는 군사 특기다.
황 주임원사는 2007년부터 2009년까지 부사관교육대 훈련조교(ADI·Assist Drill Instructor)로 근무하며 후배를 양성했다. 이어 2014년부터 2018년까지는 ‘해군 최초 여군 훈련 소대장’으로 해군 부사관 18기수 약 6000명을 양성하는 데 일조했다.
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MBC 예능 프로그램 ‘진짜 사나이’ 방송화면
그는 2016년 MBC 예능 프로그램 ‘진짜 사나이-해군부사관 특집’에 해군 첫 여군 소대장으로 출연하기도 했다.
황 주임원사는 “내가 꿈을 이루면 또 다른 누군가의 꿈이 될 수 있다는 생각으로 도전해 왔다”며 “주임원사로서 부대원들이 전사 정신을 갖추고 임무를 완수할 수 있도록 부대 관리에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
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황지현 원사가 새롭게 취임한 직책은?