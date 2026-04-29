부산 어린이집 앞에서 흉기들고 고함 60대 체포

세줄 요약 부산 남구의 한 어린이집 앞 도로에서 60대 남성이 흉기를 들고 다니며 고함을 쳐 공포심을 유발해 경찰에 체포됐다. 시민 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 붙잡았고, 정신질환 여부와 정확한 경위를 가족 등을 상대로 조사하고 있다. 어린이집 앞 흉기 소지 소동 발생

시민 신고로 경찰 출동해 현행범 체포

정신질환 여부 포함 경위 조사

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부산 한 어린이집 근처에서 흉기를 들고 소동을 벌인 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.부산 남부경찰서는 공공장소 흉기 소지 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 29일 밝혔다.A씨는 지난 28일 낮 12시 49분쯤 남구 한 어린이집 앞 도로에서 흉기를 가지고 다니며 고함을 쳐 공중의 불안감, 공포심을 유발한 혐의를 받는다.경찰은 A씨의 행동을 목격한 시민의 신고를 받고 출동해 A씨를 현행범으로 체포했다. A씨는 정신질환을 앓고 있는 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “A씨의 가족 등을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있다”라고 밝혔다.