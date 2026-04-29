청년 창업 경험, 대전 ‘청년내일가게’ 운영 단체 공모

2년간 4억원 지원, 조성 점포 청년에게 순환 제공

세줄 요약 대전시가 청년내일가게 운영 단체를 공모해 청년에게 순환형 창업 기회를 제공했다. 선정 단체는 2년간 4억원을 지원받아 4개소 이상 점포를 조성하고, 청년은 임대료와 공간 조성비 부담 없이 매장을 운영하며 매출 전액을 가져갔다. 청년내일가게 운영 단체 다음달 29일까지 공모

순환형 창업공간 조성, 예비 청년 창업가 참여

임대료 부담 없이 운영, 매출 전액 수익 구조

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대전시가 청년이 지역에서 창업을 통해 정착·성장할 기회를 제공한다.29일 시에 따르면 ‘청년내일가게’ 조성사업’ 운영 단체를 내달 29일까지 모집한다. 청년내일가게는 특정 창업자에게 리모델링비와 임대료를 지원하던 방식에서 탈피해 청년단체가 공간을 조성·운영하고, 다수의 예비 청년 창업가에게 순환(로테이션) 방식으로 창업 기회를 제공하는 모델이다.초기 자본 없이도 창업을 경험할 수 있다. 참여 청년은 임대료와 공간 조성 비용 부담 없이 매장을 운영하고, 매출은 전액 가져가는 방식이다. 청년의 다양한 아이디어를 실현해 자립 기반을 지원하고 지역 골목상권 활성화를 유인한다는 취지다.공모는 사업이 선정된 동구를 제외하고, 중구·서구·유성구·대덕구 중에 신규 내일가게 조성 운영단체를 선정할 예정이다. 신청은 대표가 청년(19~39세)이거나 사업 참여 인력 중 청년 비율이 50% 이상인 지역 청년단체 또는 기업이다.선정된 단체에는 연간 2억원씩 2년간 총 4억원을 지원하며, 4개소 이상의 점포를 조성해 청년에게 3~6개월 단기 순환형 창업 기회와 컨설팅을 제공해야 한다.앞서 선정된 동구 원동 철공소 거리 일대에는 5월부터 창업 공간과 임시 매장을 조성하고, 전문기관과 연계한 창업 성장 지원 및 역량 강화, 체험 프로그램 등을 운영할 예정이다.참여 신청은 사업계획서 등 구비 서류를 내달 29일까지 사업을 희망하는 자치구에 제출하면 된다. 시는 서류·현장·발표 심사를 거쳐 6월 말 최종 선정할 예정이다.민동희 대전시 교육정책전략국장은 “청년내일가게는 창업을 꿈꾸는 청년에게 도전의 기회를 제공하고 지역에는 새로운 활력을 불어넣는 핵심 창구가 될 것”이라고 말했다.