대기업이 직접 청년 교육…8000억원 투입해 ‘쉬었음 청년’ 일터로 부른다

정부, 청년 뉴딜 추진 방안 발표

청년 7명 중 1명 ‘일자리 없음’

총 10만명에 혜택 제공

이미지 확대 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 수원시 일자리 박람회’가 구직자들이 채용공고 게시판을 살펴보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기도 수원시 영통구 수원컨벤션센터에서 열린 ‘2026 수원시 일자리 박람회’가 구직자들이 채용공고 게시판을 살펴보고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해운선사 해기사 취업박람회’에서 구직자들이 현장 부스에서 면접을 보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 부산 동구 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 ‘2026 해운선사 해기사 취업박람회’에서 구직자들이 현장 부스에서 면접을 보고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 정부가 추경 8000억원으로 청년 뉴딜을 추진해 대기업 직업훈련, 부트캠프, 일경험, 구직촉진수당을 확대한다. AI·반도체 등 선호 분야 교육과 비수도권 지원을 늘려 20~30대 171만명에 이르는 구직난 해소를 노린다. 추경 8000억원 투입, 청년 뉴딜 추진

대기업 훈련·부트캠프·일경험 확대

정규직 고용 효과는 미지수라는 지적

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정부가 추가경정예산 8000억원을 투입해 청년 일자리 대책을 내놨다. 대기업 직업훈련과 일경험 제공을 통해 이른바 ‘스펙’을 쌓아주는 것이 핵심이다.정부는 29일 서울 서초구 aT센터에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 김영훈 고용노동부 장관 등이 참석한 가운데 민관합동 청년뉴딜 보고회를 열고 ‘청년 뉴딜 추진 방안’을 발표했다.올해 1분기 기준 20~30대 실업자·쉬었음·취업준비생은 171만명에 이른다. 청년 7명 중 1명(14%)이 일터를 찾지 못한 데 따른 처방이다.눈에 띄는 대목은 민간 주도의 역량 강화 프로그램인 ‘K-뉴딜 아카데미’의 신설이다.삼성, 현대자동차와 같은 대기업이 인공지능(AI)·반도체·금융 등 청년 선호 분야의 훈련 과정을 400시간 이상 자율적으로 운영하면 정부가 기업 훈련비와 참여 수당(월 30만~50만원)을 지원한다. 비수도권에서 교육이 이뤄질수록 정부 지원이 많아지도록 설계됐다.만 15~34세 청년 1만명이 혜택을 볼 전망이다. 다음 달 22일까지 참여 기업 공모를 받고 있는데 현재 10대 대기업은 참여 의사를 밝혔고 30대 기업 상당수도 의향을 보이고 있다고 정부는 설명했다.기존에 재학생에게만 혜택이 돌아갔던 AI와 반도체 등 분야 대학의 단기 집중 교육과정(부트캠프)을 비재학생 구직 청년 4000명에게도 제공하기로 했다.부족한 경력을 채워줄 일경험 프로그램도 2만 3000명 규모로 제공한다. 국세청 체납관리단 실태확인원(9500명), 농지전수조사 인력(4000명) 등 공공 분야 기간제 일자리를 신설한다.취업 인프라도 보강한다. 구직 경험이 없는 청년이라도 중위소득 120% 이하 청년 3만명에게 월 60만원의 ‘구직촉진수당’을 받을 수 있도록 ‘청년특화트랙’을 신설한다.또한 고립·은둔 청년을 위한 ‘청년미래센터’를 현재 4곳에서 17곳으로 늘려 사회 재진입을 독려할 계획이다.다만 이번 대책이 실제 민간의 정규직 고용으로 이어질지는 미지수다. 기업의 일자리 창출 유도보다는 교육과 경험 제공에 초점이 맞춰져 있어 고용 지표 개선에 한계가 있다는 지적이 나온다. 이주섭 재경부 민생경제국장은 “당장의 취업자 수 목표보다는 청년들에게 도약과 경험의 기회를 제공하는 데 중심을 뒀다”고 설명했다.