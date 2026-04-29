[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 1220.28 상승…외국인 순매수에 강세

세줄 요약 코스닥이 장 초반 외국인 매수세에 힘입어 1220.28로 상승했다. 개인과 기관은 순매도했고, 프로그램 매매도 순매수를 기록했다. 시총 상위주는 혼조세였고 일부 종목은 급등락을 보였다. 외국인 순매수로 코스닥 장 초반 상승 흐름

개인·기관 순매도, 프로그램 매매는 순매수

시총 상위주 혼조 속 급등락 종목 다수

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코스닥이 장 초반 외국인 매수 우위에 힘입어 상승하고 있다.29일 오전 9시 15분 기준 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전날보다 4.70포인트(0.39%) 오른 1220.28을 기록했다. 지수는 1213.28에 출발한 뒤 장중 1210.12까지 밀렸지만 1220.70까지 오르며 강세 흐름을 보이고 있다.수급별로는 외국인이 967억 원어치를 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 개인은 624억 원, 기관은 66억 원을 각각 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래 -9억 원, 비차익거래 1163억 원으로 전체 1154억 원 순매수를 나타냈다.시장 전반에서는 상승 종목이 689개, 하락 종목이 827개, 보합 종목이 118개로 집계됐다. 상한가 3개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다. 거래량은 1억 8491만 8000주, 거래대금은 2조 2409억 8100만 원이다.시가총액 상위 종목은 대체로 혼조세다. 에코프로비엠(247540)은 0.94% 오른 21만 5500원, 알테오젠(196170)은 1.59% 오른 38만 2500원, 레인보우로보틱스(277810)는 1.65% 오른 67만 9000원, 삼천당제약(000250)은 2.66% 오른 44만 3500원, 에이비엘바이오(298380)는 3.01% 오른 14만 3600원에 거래되고 있다. 반면 에코프로(086520)는 0.19% 내린 16만 1200원, 리노공업(058470)은 0.81% 내린 11만 500원이다.개장 초반 급등 종목으로는 채비가 70.73% 오른 2만 1000원으로 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 KBI메탈이 29.97% 오른 3925원, 폴라리스AI가 29.96% 오른 9630원, 와이씨켐이 29.92% 오른 1만 5240원, 피앤씨테크가 23.36% 오른 6390원에 거래 중이다.반대로 아주IB투자는 17.38% 내린 1만 5450원으로 낙폭이 가장 컸다. 금강철강은 9.99% 내린 6850원, 지아이에스는 9.64% 내린 3235원, 쎄트렉아이는 9.40% 내린 17만 3500원, 세아메카닉스는 9.36% 내린 5230원을 나타냈다.코스닥은 최근 5거래일 기준으로 24일 1203.84, 27일 1226.18까지 올랐다가 28일 1215.58로 숨 고르기에 들어선 뒤 이날 다시 반등을 시도하고 있다. 다만 52주 최고치인 1229.42와의 격차는 크지 않아 장중 변동성 확대 여부가 주목된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]