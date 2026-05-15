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“아내 거미 닮길 바랐는데”…조정석 딸들, 아빠 똑 닮은 얼굴

김민지 기자
김민지 기자
입력 2026-05-15 16:12
수정 2026-05-15 16:13
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세줄 요약
  • 둘째 딸이 자신을 더 닮았다는 조정석 발언
  • 첫째 예원·둘째 아연 얼굴 공개는 미정
  • 아이들 프라이버시 존중, 성장 후 결정
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배우 조정석. 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처
배우 조정석. 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처


배우 조정석이 둘째 딸이 자신과 똑 닮았다고 밝혔다.

조정석은 15일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에서 라이브를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

조정석은 근황에 대해 “둘째는 잘 크고 있다. 첫째는 유치원 가고 둘째는 자고 있다”고 입을 열었다.

이어 “우리가 첫째와 둘째 모두 얼굴 공개를 안 했다. 아이들의 프라이버시가 있고, 크고 나면 자기 의사에 따라 할 예정”이라고 밝혔다.

그러면서 두 딸의 외모에 대해서는 “첫째가 저를 많이 닮았다. 둘째는 거미씨를 좀 닮길 기대했는데 둘째가 첫째보다 저를 더 닮았다. 둘째는 그냥 저다. 깜짝 놀랐다. 저희 집은 조정석이 셋 거미 하나”라고 말해 웃음을 자아냈다.



그는 “거미씨가 서운해할 줄 알았는데 좋아하더라. 성격은 둘째가 아직 어려서 잘 모르겠는데 첫째는 제 성격이고, 둘째가 약간 거미씨 같은 느낌이 있다. 신기하다”며 첫째 딸의 이름은 예원, 둘째 딸의 이름은 아연이라고 전했다.
김민지 기자
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