“아내 거미 닮길 바랐는데”…조정석 딸들, 아빠 똑 닮은 얼굴

세줄 요약 조정석이 유튜브 라이브에서 두 딸의 근황과 외모를 전했다. 첫째는 유치원에 다니고 둘째는 잘 자고 있다고 했다. 그는 아이들 프라이버시를 위해 얼굴은 공개하지 않겠다고 했고, 커서 본인 의사에 따르겠다고 밝혔다. 특히 둘째가 거미를 닮길 바랐지만 오히려 자신을 더 닮아 놀랐다고 말했다. 둘째 딸이 자신을 더 닮았다는 조정석 발언

첫째 예원·둘째 아연 얼굴 공개는 미정

아이들 프라이버시 존중, 성장 후 결정

이미지 확대 배우 조정석. 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 배우 조정석. 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 조정석이 둘째 딸이 자신과 똑 닮았다고 밝혔다.조정석은 15일 유튜브 채널 ‘청계산댕이레코즈’에서 라이브를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.조정석은 근황에 대해 “둘째는 잘 크고 있다. 첫째는 유치원 가고 둘째는 자고 있다”고 입을 열었다.이어 “우리가 첫째와 둘째 모두 얼굴 공개를 안 했다. 아이들의 프라이버시가 있고, 크고 나면 자기 의사에 따라 할 예정”이라고 밝혔다.그러면서 두 딸의 외모에 대해서는 “첫째가 저를 많이 닮았다. 둘째는 거미씨를 좀 닮길 기대했는데 둘째가 첫째보다 저를 더 닮았다. 둘째는 그냥 저다. 깜짝 놀랐다. 저희 집은 조정석이 셋 거미 하나”라고 말해 웃음을 자아냈다.그는 “거미씨가 서운해할 줄 알았는데 좋아하더라. 성격은 둘째가 아직 어려서 잘 모르겠는데 첫째는 제 성격이고, 둘째가 약간 거미씨 같은 느낌이 있다. 신기하다”며 첫째 딸의 이름은 예원, 둘째 딸의 이름은 아연이라고 전했다.