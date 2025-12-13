‘광주 도서관 붕괴’ 매몰자 전원 수습…4명 모두 숨져

방금 들어온 뉴스

‘광주 도서관 붕괴’ 매몰자 전원 수습…4명 모두 숨져

김유민 기자
김유민 기자
입력 2025-12-13 13:29
수정 2025-12-13 14:09
13일 광주대표도서관 붕괴 현장에서 구조대원들이 실종자 수색에 나서고 있다. 광주소방본부 제공
13일 광주대표도서관 붕괴 현장에서 구조대원들이 실종자 수색에 나서고 있다. 광주소방본부 제공


광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰됐던 마지막 노동자가 숨진 채 발견되면서 사망자가 4명으로 늘었다.

13일 광주소방안전본부에 따르면 구조 당국은 이날 오전 11시 20분쯤 광주 서구 치평동 광주대표도서관 공사 현장에서 매몰된 A(50대)씨를 발견했다. A씨는 오후 12시 31분쯤 지하 1층에서 구조됐으나 현장에서 사망 판정을 받았다. 사고 당시 A씨는 지하 1층에서 배관 작업을 하고 있었던 것으로 파악됐다.

앞서 이날 오전 1시 3분쯤에는 세 번째 매몰자인 B(60대)씨가 발견돼 30분 만에 수습됐다. B씨 역시 숨진 상태였다.

이번 사고는 지난 11일 오후 1시 58분쯤 광주 서구 치평동 광주대표도서관 건설 현장에서 옥상층 콘크리트 타설 작업 도중 붕괴가 발생하면서 일어났다. 이 사고로 현장에 있던 노동자 4명이 매몰됐으며, 모두 사망했다.

광주대표도서관은 상무지구 옛 상무소각장 부지(1만200㎡)에 연면적 1만1286㎡, 지하 2층·지상 2층 규모로 조성 중인 공공도서관이다. 총사업비는 당초 392억원(국비 157억원·시비 235억원)이었으나 자재값 상승과 공기 지연 등의 영향으로 516억원(국비 157억원·시비 359억원)으로 늘어난 상태다.
김유민 기자
위로