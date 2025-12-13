광주대표도서관 붕괴 참사 마지막 매몰자도 숨진 채 발견…사망 모두 4명

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

광주대표도서관 붕괴 참사 마지막 매몰자도 숨진 채 발견…사망 모두 4명

임형주 기자
입력 2025-12-13 13:42
수정 2025-12-13 13:42
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

매몰됐던 하청업체 근로자…4명 모두 사망
붕괴 후 구조작업 사흘만에 매몰자 수색 종료

이미지 확대
13일 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 마지막 매몰자 1명의 시신 수습이 완료됐다. 이 사고로 모두 4명의 하청업체 근로자가 사망했고 구조작업이 종료됐다. (광주소방본부 제공)
13일 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 붕괴 현장에서 마지막 매몰자 1명의 시신 수습이 완료됐다. 이 사고로 모두 4명의 하청업체 근로자가 사망했고 구조작업이 종료됐다. (광주소방본부 제공)


광주대표도서관 붕괴 사고로 매몰됐던 근로자 4명 중 실종됐던 마지막 1명이 숨진 채 발견됐다.

광주소방안전본부에 따르면 13일 오전 11시 20분쯤 이번 사고 매몰자인 배관공 A(50대)씨가 현장에서 발견됐다.

소방당국은 1시간여 작업을 벌여 A씨에게 접근했고, 사망 상태의 A씨를 수습해 병원으로 옮겼다.

광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 건설 현장에서는 지난 11일 오후 1시 58분쯤 건물 옥상층 콘크리트 타설 작업 중 붕괴 사고가 발생해 하청업체 소속 근로자 4명이 매몰됐다. A씨는 사고 당시 지하 1층에서 작업 중이었다.

이 사고로 매몰됐던 근로자 4명은 A씨를 포함해 모두 숨진 것으로 확인됐다.
임형주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
광주대표도서관 건설 현장에서 붕괴 사고 중 작업은?
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
유튜브 구독료 얼마가 적당하다고 생각하나요?
구글이 유튜브 동영상만 광고 없이 볼 수 있는 ‘프리미엄 라이트'요금제를 이르면 연내 한국에 출시한다. 기존 동영상과 뮤직을 결합한 프리미엄 상품은 1만 4900원이었지만 동영상 단독 라이트 상품은 8500원(안드로이드 기준)과 1만 900원(iOS 기준)에 출시하기로 했다. 여러분이 생각하는 적절한 유튜브 구독료는 어느 정도인가요?
1. 5000원 이하
2. 5000원 - 1만원
3. 1만원 - 2만원
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로