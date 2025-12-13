광주경찰청, 광주대표도서관 붕괴 사고 관련자 8명…출국금지 조치

광주대표도서관 공사 관계자 8명 출국금지 신청

광주경찰청, 전담수사팀을 수사본부로 격상 수사

15일 부터, 수사 인력 36명에서 62명 규모로 운영

이미지 확대 광주광역시 경찰청 전경 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시 경찰청 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주대표도서관 붕괴 사고를 수사 중인 광주경찰청은 공사 관계자 8명에 대해 출국금지를 신청했다고 13일 밝혔다.경찰은 또 공사와 관련된 6개 업체(8개소)에 대해 압수수색을 실시해 주요 관계자들의 휴대전화 등 관련 자료를 확보 중이다.광주경찰청은 이번 사고의 중대성을 고려해 현재 36명으로 구성돼 운영 중인 전담수사팀을 15일부터 광주경찰청 수사부장(경무관)을 본부장으로 하는 ‘광주대표도서관 공사현장 붕괴사고 수사본부’로 격상하고 3개 수사팀을 추가로 보강해 모두 60명 규모로 운영할 계획이다.수사본부는 앞으로 확보한 압수물 분석과 관련자 추가 조사를 통해 사건 경위와 책임 소재를 철저히 규명할 방침이다.앞서 이번 사고는 11일 오후 1시 58분쯤 광주광역시 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에서 대표도서관 건립 공사장 일부가 붕괴하면서 발생했다.이 사고로 작업자 4명이 매몰됐으며 이 가운데 4명이 모두 숨졌다.광주대표도서관은 상무지구 옛 상무소각장 부지(1만200㎡)에 연면적 1만1286㎡, 지하 2층·지상 2층 규모로 건립되는 공공도서관이다. 총 사업비는 당초 392억원(국비 157억·시비 235억)이었으나 자재값 상승과 공기 지연 등으로 516억원(국비 157억, 시비 359억)으로 늘어난 상태다.