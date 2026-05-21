무궤도 트램 도입·문화거점 조성…김경수·송순호 ‘Next 창원’ 공약 제시

‘걷고 일하고 살기 좋은 창원’ 목표

산업·주거·문화 연결하는 도시 재설계

청년주거·집수리 바우처 등 생활 공약도

이미지 확대 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보와 송순호 창원시장 후보가 21일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 창원권 발전 공약을 제시하고 있다. 2026.5.21. 이창언 기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보와 송순호 창원시장 후보가 21일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 창원권 발전 공약을 제시하고 있다. 2026.5.21. 이창언 기자

이미지 확대 1970년대 박정희 정부의 중화학공업 육성정책에 따라 조성된 경남 창원시 창원대로 전경. 창원시 성산구·의창구 일대는 이 대로를 경계로 산업단지와 주거공간이 분리돼 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 1970년대 박정희 정부의 중화학공업 육성정책에 따라 조성된 경남 창원시 창원대로 전경. 창원시 성산구·의창구 일대는 이 대로를 경계로 산업단지와 주거공간이 분리돼 있다. 서울신문DB

세줄 요약 김경수·송순호 후보가 창원 대전환 구상을 내놨다. 순환형 무궤도 트램과 러닝·보행축, 문화거점, 직주근접 주거를 추진하고, 진해 근대유산 개방과 SMR·방산 AI 등 미래산업 육성도 약속했다. 창원 산업도시 전환 비전과 문화거점 제시

무궤도 트램·보행축·직주근접 주거 공약

진해 개방·SMR 등 미래산업 육성 약속

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 김경수 경남도지사 후보와 송순호 창원시장 후보가 순환 트램 도입, 러닝코스 정비, 소형모듈원전(SMR) 산업단지 조성 등을 핵심으로 한 창원 대전환 구상을 내놨다.두 후보는 21일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 ‘기술과 문화가 흐르는 Next 창원 – 미래 창원 100년의 약속’을 발표했다.김 후보는 “창원은 대한민국 산업화의 가장 위대한 성공 사례지만 산업단지와 주거공간을 갈라놓은 반세기 구조는 이제 혁신이 필요한 시점”이라며 “산단과 도시, 일자리와 삶, 기술과 문화를 연결해 창원의 다음 100년을 준비하겠다”고 밝혔다.공간 혁신의 출발점으로 성산아트홀과 용지공원을 잇는 문화거점 조성을 제안했다. 공연·예술·호수·휴식을 결합한 핵심 문화공간으로 키우고 그 중심에 시민이 만나고 경험하고 창작하는 미디어 복합 공간인 ‘책 없는 도서관’을 세우겠다는 구상이다.보행·러닝 환경 개선 방안도 내놨다. 창원광장에서 마산만 귀산·가포까지 러닝·보행 축을 구축하고 끊긴 구간을 정비해 도심·하천·바다를 한 번에 달릴 수 있게 연결하겠다고 했다. 창원광장에서 산업단지공단까지 이어지는 중앙대로는 ‘엔지니어 로드’로 조성하겠다고 제안했다. 야간 조명과 보행로·전망대·문화공간을 결합하고 창원대로와 만나는 지점에 교량을 건설해 광장과 산단을 직접 잇는 도시 상징축으로 만들겠다는 계획이다.산단 내 유휴부지와 제2산단 건설 이후 생기는 빈터에는 청년 임대주택과 1·2인 가구 특화단지·가족 주거를 복합한 직주근접 단지를 조성하겠다고 했다. 24시간 어린이집·방과 후 돌봄·상업시설을 함께 갖춰 평일과 주말·야간을 가리지 않고 머물 수 있는 공간으로 만들겠다는 방침이다.교통 혁신은 송순호 창원시장 후보가 이어받았다.송 후보는 일반 트램의 5분의 1 수준 비용으로 창원광장에서 시청·성산아트홀·산단공·반월시장을 연결하는 순환형 K-TRT(무궤도 고무차륜 트램) 도입을 제안했다. 대형 버스가 들어가지 못하는 골목과 단독주택 밀집 지역에는 AI 기반 수요응답형 마을버스(ART)를 투입하고 창원-북면을 시작으로 김해·함안·양산·진주를 잇는 광역 통근버스(M-DRT) 시범사업도 추진하겠다고 했다.그는 저층 주거지 지원 방안도 내놨다. 시비 30억원을 투입해 매년 300가구에 ‘안심집수리 바우처’를 지급하고 빈집·빈 점포를 임차·매입해 반값 임대주택과 공동육아 공간으로 전환하겠다고 제안했다.김 후보는 진해권과 관련해 해군기지 내 근대유산 개방을 제안했다.해군본부와 ‘진해 근대유산 관광 개방 협약’을 체결해 1914년 건립된 르네상스식 사령부 본관과 이승만 별장을 정기 공개하겠다는 구상이다.경화역 폐역 일대는 역사 상징 공간으로 보존하고 문화행사를 유치해 군항제 기간에만 몰리는 관광객을 사계절로 분산시키겠다는 계획도 제시했다. 50년 넘게 진해 주민의 숙원으로 남은 도심 비행안전구역 고도 제한도 국방부·해군과 협의해 현실에 맞게 재설정하겠다고 약속했다.미래산업 육성 전략으로는 SMR·방산 AI·첨단항공엔진·전력기기·휴머노이드 로봇 등 5대 분야를 제시했다. 창원 제2국가산단을 SMR 메가특구로 지정하고 두산에너빌리티의 1조원 규모 신규 투자와 연계해 인허가 신속 처리 ‘타임아웃제’와 용적률 완화 특례를 제공하겠다고 밝혔다.이어 창원국가산단의 첨단항공엔진 특화단지 지정과 1조 5000억원 규모 방산 특화 AI 데이터센터 유치도 추진하겠다고 했다.김 후보는 “창원은 단순히 공장을 많이 가진 도시가 아니라 대한민국 산업의 심장”이라며 “힘 있는 도지사가 예산과 행정으로 창원의 미래를 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.송 후보는 “세계 최고의 산업기술 위에 문화와 사람으로 북적이는 걷기 좋고 누리기 좋은 산업문화도시를 만들겠다”고 강조했다.