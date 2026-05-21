현대카드, 애플페이 10% 캐시백 등 ‘일상 밀착형’ 체크카드 3종 출시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

현대카드, 애플페이 10% 캐시백 등 ‘일상 밀착형’ 체크카드 3종 출시

입력 2026-05-21 16:15
수정 2026-05-21 16:15
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


현대카드가 일상 속 소비 혜택을 대폭 강화한 ‘현대카드 체크’ 3종(포인트형·캐시백형·Apple Pay Rewards)을 새롭게 선보인다. 이번 라인업은 부담 없는 연회비에 포인트 적립과 캐시백을 무제한 제공하며 외식·배달앱·편의점·대중교통 등 일상 밀착형 사용처에서 기본 대비 10배 높은 혜택을 주는 것이 핵심이다.

‘포인트형’은 국내외 모든 가맹점에서 결제금액의 0.5%를 M포인트로 적립해 주며, 배달의민족·요기요·CU·GS25 등 지정된 일상 사용처에서는 5%적립 혜택을 제공한다. M포인트 대신 현금성 리워드를 원한다면 기본 0.3%, 일상 사용처 3% 캐시백을 주는 ‘캐시백형’을 선택하면 된다.

특히 애플페이 론칭 이후 3년 만에 출시된 ‘Apple Pay 리워드’ 카드는 애플페이 결제 시 결제금액의 10% 캐시백이라는 파격적인 혜택을 담아, 아이폰 이용이 활발한 1020세대와 청소년층의 접근성을 크게 높였다.

카드 플레이트에는 키링, 사과 스무디 등 1020세대의 감성을 저격한 디자인을 적용했으며, 잔고 소진 시 신용카드로 자동 전환되는 ‘현대카드 하이브리드카드’ 3종도 동일한 혜택으로 함께 출시된다. 현대카드 관계자는 “애플페이를 보다 편리하고 실속 있게 이용할 수 있도록 일상 혜택을 채운 상품”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로