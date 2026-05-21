도로 위 압도적 존재 ‘필랑트’ 디자인·주행감 탁월

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르노코리아가 세단의 우아함과 SUV의 실용성을 결합한 새로운 플래그십 모델 ‘필랑트’를 선보이며 국내 자동차 시장 공략에 나선다. 필랑트는 르노의 ‘장르의 하이브리드화’ 디자인 철학을 반영한 크로스오버 형태로, 차체 길이 4915mm의 압도적인 비율과 쿠페형 후면 실루엣을 통해 도로 위에서 강렬한 존재감을 드러낸다. 실내 역시 세 개의 12.3인치 디스플레이를 유기적으로 연결한 파노라마 스크린을 탑재해 미래지향적인 첨단 라운지 공간을 구현했다.필랑트의 진짜 매력은 실제 도로 위에서 발산되는 압도적인 정숙성과 주행 질감이다. 차세대 하이브리드 E-Tech 시스템을 탑재해 최대 250ps의 강력한 시스템 출력을 발휘하면서도 엔진과 모터의 전환 과정을 매끄럽게 다듬어 가속 이질감을 최소화했다. 특히 도심 주행 시에는 전기 모드 특유의 부드럽고 편안한 움직임을 극대화했으며 노면 상황에 따라 차체 움직임을 제어하는 첨단 서스펜션 설계를 통해 안락한 승차감과 정교한 핸들링을 완성했다.플래그십 모델에 걸맞은 철저한 소음 차단 능력도 돋보인다. 액티브 노이즈 캔슬레이션 기능을 기본 적용하고 차체 전반에 강화된 흡차음 설계와 어쿠스틱 글래스를 도입해 외부 소음을 효과적으로 차단했다.