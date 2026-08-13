與 비공개 의총서 세제개편·주택 공급안 논의…“가장 큰 관심 부동산”

부동산 민심 악화 고려 다양한 의견

한병도 “정부안 폭넓게 의견 수렴”

이미지 확대 의원총회 참석하는 민주당 의원들 더불어민주당 의원들이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 민생입법 방해·5.18 역사 왜곡 국민의힘 규탄대회를 마친 후 비공개 의원총회에 참석하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 의원총회 참석하는 민주당 의원들 더불어민주당 의원들이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 민생입법 방해·5.18 역사 왜곡 국민의힘 규탄대회를 마친 후 비공개 의원총회에 참석하고 있다.

이미지 확대 구호 외치는 민주당 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 당권 주자들을 비롯한 의원들이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 민생입법 방해·5.18 역사 왜곡 국민의힘 규탄대회에서 구호를 외치고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 구호 외치는 민주당 한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표와 당권 주자들을 비롯한 의원들이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 민생입법 방해·5.18 역사 왜곡 국민의힘 규탄대회에서 구호를 외치고 있다.

세줄 요약 더불어민주당이 비공개 의원총회를 열고 이재명 정부의 주택 신속 공급방안과 금융종합정책, 세제개편 보완책을 논의했다. 부동산 민심이 악화된 만큼 의원들은 서울·수도권과 지역별 의견을 내며 실수요자 부담 완화와 공급 대책 조정 필요성을 제기했다. 비공개 의총서 주택 공급안·세제개편 보완 논의

부동산 민심 악화 속 실수요자 부담 완화 요구

국민의힘·서울시 협력 촉구하며 법안 처리 압박

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더불어민주당은 13일 이재명 정부의 주택 신속 공급방안과 금융종합정책이 발표되자 의원총회를 열고 주택 공급 방안에 대한 총의를 모았다. 앞서 발표된 세제 개편안에 대한 부동산 민심이 악화됐던 만큼 비공개로 진행된 의총에선 보완책 마련에 대한 다양한 의견이 모였다.한병도 민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 오전 국회 정책조정회의에서 “정부안을 공유하고 의원들의 의견을 폭넓게 수렴하겠다”면서 “정부 대책이 현장에서 차질 없이 실행되도록 빈틈없이 챙기겠다”고 밝혔다. 한정애 정책위 의장은 “의원총회에서도 국민 눈높이에서 총의를 모으겠다”며 “부족한 점은 지속적으로 향후 국회 논의 과정에서도 보완해 나가겠다”고 강조했다.이날 오후 비공개 의총에선 서울과 수도권뿐 아니라 다양한 지역의 의견이 제시된 것으로 전해졌다. 한 중진 의원은 “정부안 100%로 가자고 하면 의총을 할 필요가 없다”며 “의견을 수렴해 보완하는 쪽으로 가지 않을까 싶다”고 말했다.민주당 서울시당위원장에 사실상 내정된 김영배 의원은 “이소영 의원의 경우에는 과천에 너무 과도하게 주택이 공급되고 있다는 점을 얘기하면서 용산어린이공원 같은 부지도 언급은 했다”고 전했다.김 의원은 앞서 이날 오전 서울시당 산하 서울시정책개혁추진단 주관 부동산 간담회에서도 “지금 사실 서울시민들의 가장 큰 관심은 역시 부동산”이라며 “비거주 1주택을 비롯해서 그리고 전월세 문제를 포함해서 실수요자와 서민들이 이 과정에서 자신들에게 돌아올 수 있는 여러 가지 걱정거리들이 있다”고 전했다.민주당은 주거 공급 대책에 대한 국민의힘의 역할도 주문했다. 한 대행은 “오세훈 시장과 국민의힘은 국민 주거 안정을 위한 대승적 협력에 동참하기를 바란다”고 했고, 천준호 원내운영수석부대표는 “국민의힘이 민생을 볼모로 정쟁을 계속한다면 민주당은 공급 관련 법안을 8월 내 반드시 처리하기 위해 가능한 모든 수단을 동원하겠다”고 했다.