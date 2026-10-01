李대통령 눈앞서 드론 또 추락, 軍 “목표 달성”…운용 과정 허점은 [권윤희의 軍토피아]

표적기 1대 추락, 돌풍에 광섬유 훼손

2차시연서도 안전구역 이탈 강제낙하

국방부 “기상 영향…시연목표는 달성”

이미지 확대 1일 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 제78 주년 국군의날 기념식 대공무기 시연에 투입된 드론이 추락하는 사고가 발생했다. 이번 사고는 국방부가 올해 기념식의 하이라이트로 준비한 국내 독자 개발 레이저 대공무기 ‘천광’ 기술 시연 과정에서 생겼다. 천광 시연에는 광섬유 소형 드론 4대가 표적기로 투입됐는데, 1차로 투입된 표적기 2대 중 1대가 이륙 도중 갑자기 추락했다. 2026.10.1 KFN 생중계 장면 닫기 이미지 확대 보기 1일 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 제78 주년 국군의날 기념식 대공무기 시연에 투입된 드론이 추락하는 사고가 발생했다. 이번 사고는 국방부가 올해 기념식의 하이라이트로 준비한 국내 독자 개발 레이저 대공무기 ‘천광’ 기술 시연 과정에서 생겼다. 천광 시연에는 광섬유 소형 드론 4대가 표적기로 투입됐는데, 1차로 투입된 표적기 2대 중 1대가 이륙 도중 갑자기 추락했다. 2026.10.1 KFN 생중계 장면

[군토피아 3줄 요약]

● 국군의날 ‘천광’ 시연에서 표적 드론 1대가 이륙 중 추락했고, 다른 1대는 안전구역을 벗어나 군이 전원을 차단해 떨어뜨렸다. 군은 기상 영향에 따른 돌발상황이었다며 당초 시연 목표는 달성했다고 밝혔다.

● 최근 두 달 사이 군 관련 시연과 전투실험에서는 발사관 결함, 주파수 간섭 추정, 기상 영향 등 서로 다른 이유로 드론 운용에 잇따라 차질이 생겼다.

● 기체 자체의 공통 결함은 확인되지 않았지만, 발사·통신·기상 변수로 시험과 시연이 반복해서 흔들린 만큼 군의 사전 점검과 시험 준비가 충분했는지는 따져볼 대목이다.

이미지 확대 1일 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 제78 주년 국군의날 기념식 대공무기 시연에 투입된 드론이 추락하는 사고가 발생했다. 이번 사고는 국방부가 올해 기념식의 하이라이트로 준비한 국내 독자 개발 레이저 대공무기 ‘천광’ 기술 시연 과정에서 생겼다. 천광 시연에는 광섬유 소형 드론 4대가 표적기로 투입됐는데, 1차로 투입된 표적기 2대 중 1대가 이륙 도중 갑자기 추락했다. 표적기 2대를 동시에 사격하는 2차 시연에서는 두 표적기 모두 이륙하는 데 성공했지만, 천광 요격은 이 중 1대에서만 성공했다. “드론이 불꽃을 일으키며 추락하고 있다”는 사회자 소개에도 공중에서 멀쩡히 떠 있던 나머지 한 대는 수동으로 전원이 차단된 상태로 추락했다. 2026.10.1 KFN 생중계 장면 닫기 이미지 확대 보기 1일 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 제78 주년 국군의날 기념식 대공무기 시연에 투입된 드론이 추락하는 사고가 발생했다. 이번 사고는 국방부가 올해 기념식의 하이라이트로 준비한 국내 독자 개발 레이저 대공무기 ‘천광’ 기술 시연 과정에서 생겼다. 천광 시연에는 광섬유 소형 드론 4대가 표적기로 투입됐는데, 1차로 투입된 표적기 2대 중 1대가 이륙 도중 갑자기 추락했다. 표적기 2대를 동시에 사격하는 2차 시연에서는 두 표적기 모두 이륙하는 데 성공했지만, 천광 요격은 이 중 1대에서만 성공했다. “드론이 불꽃을 일으키며 추락하고 있다”는 사회자 소개에도 공중에서 멀쩡히 떠 있던 나머지 한 대는 수동으로 전원이 차단된 상태로 추락했다. 2026.10.1 KFN 생중계 장면

이미지 확대 1일 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 제78 주년 국군의날 기념식 대공무기 시연에 투입된 드론이 추락하는 사고가 발생했다. 이번 사고는 국방부가 올해 기념식의 하이라이트로 준비한 국내 독자 개발 레이저 대공무기 ‘천광’(사진) 기술 시연 과정에서 생겼다. 2026.10.1 KFN 생중계 장면 닫기 이미지 확대 보기 1일 이재명 대통령이 참석한 가운데 열린 제78 주년 국군의날 기념식 대공무기 시연에 투입된 드론이 추락하는 사고가 발생했다. 이번 사고는 국방부가 올해 기념식의 하이라이트로 준비한 국내 독자 개발 레이저 대공무기 ‘천광’(사진) 기술 시연 과정에서 생겼다. 2026.10.1 KFN 생중계 장면

세줄 요약 국군의날 천광 시연에서 표적 드론 1대가 이륙 중 추락하고, 다른 1대는 안전구역을 벗어나 전원을 끊어 떨어뜨렸다. 군은 기상 영향으로 생긴 돌발상황이라며 계획된 목표는 달성했다고 설명했다. 다만 최근 두 달간 드론 시연과 전투실험에서 발사관, 주파수, 기상 변수로 차질이 이어져 사전 점검 논란이 커졌다. 국군의날 천광 시연 중 표적 드론 추락 발생

다른 드론은 안전구역 이탈로 전원 차단 추락

군은 기상 영향이라며 시연 목표 달성 강조

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이재명 대통령이 참석한 가운데 1일 열린 국군의날 기념식에서 대공무기 시연에 투입된 드론이 추락했다. 또 다른 드론은 비행 중 안전구역을 벗어나 군이 전원을 끊어 강제로 떨어뜨렸으며, 두 장면 모두 카메라에 잡혀 생중계됐다. 최근 두 달 사이 군이 공개한 드론·무인기 관련 시연과 전투실험에서 추락 장면이 잇따랐다. 이번 사고는 최근 군 주관 공개 행사에서 드론·무인기 추락 사고가 연달아 발생하는 와중에 일어났다.이날 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의날 기념식에서는 국내 독자 기술로 개발한 레이저 대공무기 ‘천광’이 소형 드론을 격추하는 시연이 진행됐다. 천광은 2024년 12월 전력화된 국산 레이저 대공무기로, 고출력 레이저를 이용해 소형 드론·무인기를 무력화한다.시연에는 광섬유 케이블을 이용해 조종하는 소형 드론 4대가 표적기로 투입됐다.첫 시연에서는 표적기 2대를 차례로 띄워 천광이 요격할 예정이었지만 이 가운데 1대가 이륙 과정에서 균형을 잃고 추락했다. 군은 돌풍으로 드론 조종에 쓰이는 광섬유가 훼손됐다고 설명했다. 남은 표적기 1대는 천광이 요격했다.2차 시연에서는 표적기 2대가 동시에 투입됐다. 천광은 이 가운데 1대를 레이저로 맞혀 추락시켰지만, 나머지 1대는 비행 중 안전구역을 벗어났다. 이후 드론이 안전구역을 이탈하자 군이 전원을 차단해 강제로 떨어뜨렸다.표적기 운용에 차질을 빚은 원인으로 군은 기상을 들었다. 시연 직전 현장 사회자도 강풍 등 기상 상황에 따라 시연이 중단될 수 있다고 안내했다. 국방부는 “공중 기상의 영향으로 해당 드론이 안전지역을 이탈했고, 안전을 위해 강제로 떨어뜨린 것”이라고 설명했다.표적기 추락 또는 구역 이탈로 천광 시연이 ‘절반의 성공’에 그쳤다는 지적에 대해선 애초 목표를 달성했다고 군 당국은 강조했다. 국방부 관계자는 “오늘 드론 시연은 계획대로 진행됐다”라며 “4대 중 2대는 정해진 절차에 따라 격추했다”고 밝혔다.바람과 악천후는 실제 드론 운용에도 악재가 될 수 있다. 영국 왕립합동군사연구소(RUSI)는 우크라이나 전장에서 대량으로 쓰이는 소형 FPV 드론의 약점 가운데 하나로 악천후를 꼽기도 했다.다만 최근 두 달 사이 군 관련 시연과 전투실험에서는 드론이 잇따라 떨어졌다. 같은 기체 결함이 반복된 것은 아니지만 세 차례 모두 계획했던 시험이나 시연에 차질이 생겼다.지난달 16일 경기 포천 승진훈련장에서 열린 ‘2026 국방 드론기술전’에서는 KAI의 소형급 제트엔진무인기와 중소 방산업체가 개발한 직충돌드론 등 일부 장비가 추락하거나 시연에 실패했다. 당시 국방부는 실패 원인의 대부분을 주파수 간섭으로 추정하고 조사에 착수했다. 같은 장소에서 진행한 사전연습에서는 문제가 없었다고 했다. 국방부 추정대로라면 여러 장비가 동시에 전파를 쓰는 환경에서 통신·조종에 차질이 생긴 것이다.앞서 8월 25일에는 해군과 국방과학연구소(ADD)가 대형수송함 마라도함에서 전투실험의 일환으로 날린 중형 자폭무인기 2대가 모두 이륙 직후 바다로 추락했다. ADD 조사에서는 발사관 결함이 확인됐다. 아래쪽 발사관 문의 정렬이 어긋나면서 발사 순간 반발력이 불균형해졌고, 무인기가 한쪽으로 쏠린 것으로 조사됐다. ADD는 무인기 자체에는 이상이 없었다고 밝혔다.군 설명대로 최근 사고의 직접 원인이 기체 결함은 아니더라도, 발사관·주파수·기상 때문에 계획한 시험과 시연에 차질이 생긴 것은 사실이다. 실전에서는 이런 변수를 피할 수 없다. 기체가 멀쩡해도 제대로 발사하지 못하거나 통신이 끊기고 예정한 비행을 마치지 못하면 임무는 실패한다.문제는 이런 장면이 반복되고 있다는 점이다. 공개 시연과 전투실험에서 원인이 매번 다르게 나타난다면 사전 점검과 운용 준비가 제대로 이뤄졌는지부터 따져봐야 한다. 이런 일이 계속되면 군의 시험·시연 준비와 검증 절차가 먼저 도마에 오를 수밖에 없다.