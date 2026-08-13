이 대통령 “부당감면 축소는 조세 정상화의 길”…가업상속공제 개편에 직접 반박

정부, 세제 개편안서 가업상속공제 요건 강화

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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 ‘7대 SEED’ 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 [청와대통신사진기자단]

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(서울=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 ‘7대 SEED’ 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 [청와대통신사진기자단]

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세줄 요약 이 대통령은 가업상속공제 개편을 둘러싼 반발에 대해 부당감면 축소는 조세 정상화의 길이라고 맞섰다. 택시·버스, 마트·병원·약국 등이 제외된 데 대한 비판에 수백억 상속세 감면이 공정한지 되물었다. 가업상속공제 개편 비판에 직접 반박

부당감면 축소, 조세 정상화 강조

공제 대상 업종 1205개서 727개로 축소

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이재명 대통령은 13일 가업상속공제 개편을 놓고 일각에서 비판이 나오자 “부당감면 축소는 조세 정상화의 길”이라며 직접 반박하고 나섰다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 택시·버스 운송업이나 마트·병원·약국 등이 이번 개편에서 탈락해 반발하고 있다는 내용의 기사를 공유하며 “이런 업종에 수백억씩 상속세 감면 계속하는 게 공정할까요”라고 지적했다.재정경제부는 최근 세제 개편안을 만들면서 가업상속공제 요건을 강화해 공제 대상 업종을 기존 1205개에서 727개로 축소했다.가업상속공제는 상속세 부담으로 기업 경영이 중단되는 것을 막기 위해 도입됐지만 베이커리 카페, 주차장 등 제도의 취지와 어긋나는 업종까지 혜택을 받으면서 논란이 됐다.앞서 이 대통령은 지난 4월 국무회의에서 가업상속공제 대상 업종에 주차장이 있는 것을 지적하며 “주차장에 특별한 기법이 뭐가 있나. 대상을 줄여야 한다”고 지시한 바 있다.