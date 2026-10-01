충청권 ‘초광역 일자리 생태계’ 만든다

세줄 요약 충남도와 대전·세종·충북, 고용노동부가 충북도청에서 ‘충청권 성장산업 내일이음 프로젝트’를 출범했다. 4개 시도는 바이오헬스와 미래 모빌리티 분야를 중심으로 기업·인재 연계, 공동 취업 지원, 인턴십, 정착 지원을 추진해 충청권을 하나의 일자리 생활권으로 만들 계획이다. 충청권 4개 시도, 내일이음 프로젝트 출범

바이오헬스·모빌리티 중심 광역 일자리 생태계 조성

기업·인재 연계와 정착 지원으로 청년 유입 추진

이미지 확대 ‘충청권 성장산업 내일이음 프로젝트’ 출범식이 열리고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 ‘충청권 성장산업 내일이음 프로젝트’ 출범식이 열리고 있다.

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충남도가 대전·세종·충북과 함께 산업과 인재, 일자리 정책을 연결해 충청권을 하나의 일자리 생활권으로 만드는 프로젝트를 시작했다.도에 따르면 1일 충북도청에서 고용노동부, 대전·세종·충북과 ‘충청권 성장산업 내일이음 프로젝트’ 출범식을 개최했다.충청권 성장산업 내일이음 프로젝트는 충청권 4개 시도 자원과 역량을 공동 활용해 첨단 바이오헬스·미래 모빌리티 분야 기업과 인재를 연계한 광역 일자리 생태계 조성이 목표다.4개 시도는 올해 40억원을 투입해 △기업·인재 동반성장 지원 △충청권 공동 취업 지원·고용 서비스 △프로젝트형 인턴십·취업 연계 △이직·이주 근로자 정착 지원 등을 추진한다.충남도는 충남의 모빌리티 제조 기반과 대전의 연구개발 역량, 세종의 정주여건, 충북의 바이오 임상·생산 역량 등을 연계로 충청권의 산업 경쟁력과 고용 창출력을 높일 것으로 기대한다.박수현 충남지사는 “충청권 기업과 인재, 자원을 적극적으로 연결해야 수도권으로 지나치게 기울어진 대한민국의 저울추를 바로 돌려놓을 수 있다”며 “지역 청년들이 더 이상 일자리를 찾아 떠나지 않고 정착할 수 있는 충남을 만들겠다”고 강조했다.