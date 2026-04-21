성일종 “주한미군사령관, 안규백에 ‘정동영 기밀 유출’ 강력 항의”

정동영 ‘구성 핵시설’ 발언 파장

성일종 “브런슨 사령관이 직접 항의”

“美대사관도 국정원에 강력 항의 확인”

“심각한 기밀 유출에 2중, 3중 항의”

“李 대통령, 정동영 즉각 경질해야”

이미지 확대 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 지난해 8월 8일 경기 평택시 캠프 험프리스에서 기자간담회를 하고 있다. 주한미군 사령부 제공 닫기 이미지 확대 보기 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 지난해 8월 8일 경기 평택시 캠프 험프리스에서 기자간담회를 하고 있다. 주한미군 사령부 제공

이미지 확대 법안 상정하는 성일종 국방위원장 국회 국방위원회 성일종 위원장이 14일 국회에서 열린 국방위원회 전체 회의에서 법안을 상정하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 법안 상정하는 성일종 국방위원장 국회 국방위원회 성일종 위원장이 14일 국회에서 열린 국방위원회 전체 회의에서 법안을 상정하고 있다. 연합뉴스

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국민의힘 소속 성일종 국회 국방위원장은 정동영 통일부 장관이 최근 공개적으로 북한의 우라늄 농축 시설 가동 지역으로 ‘평안북도 구성시’를 지목한 후 제이비어 브런슨 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 안규백 국방부 장관에게 강력히 항의했다고 21일 밝혔다. 성 위원장은 “정 장관으로 인한 한미동맹 균열은 즉각 사퇴만이 책임지는 방법”이라고 강조했다.성 위원장은 이날 국회 기자회견에서 “국방위원장으로서 제가 파악한 정보에 따르면 정 장관이 제3의 북한 핵시설 소재지로 구성시를 언급한 일에 대해 주한미군사령관이 안 장관을 긴급히 찾아와 강력히 항의했다고 한다”며 “또한 주한미대사관 정보책임자도 국정원에 이 문제에 대해 강력히 항의했다고 한다”고 전했다.이어 “국방부와 국정원은 이러한 정보가 사실인지 아닌지 즉시 밝히시기 바란다”며 “만약 정말로 동맹국의 최고사령관이 국방부 장관을 직접 찾아가 강력히 항의했다면 정 장관의 발언이 얼마나 심각한 기밀 유출이었는지 증명하는 척도”라고 말했다. 그러면서 “게다가 미 대사관의 정보책임자까지 2중, 3중으로 항의했다면 사태의 심각성을 더 명백하게 보여주는 일”이라고 지적했다.성 위원장은 “만약 사실이라면 정 장관은 더 이상 1초도 그 자리에 앉아 있어선 안 된다”며 “통일부 장관이란 사람이 한미동맹에 균열을 일으킴으로써 북한을 이롭게 해놓고 무슨 낯으로 자리를 차지하고 있느냐”고 비판했다.성 위원장은 “기밀도 구분 못 하는 사람이 통일부 장관으로서 자질이 있는가”라며 “지금까지 보여준 굴종적인 대북 저자세도 문제지만 애초에 자질이 없고 입이 가벼운 사람이 중요한 자리에 앉아 있었던 것”이라고 말했다.전날 이재명 대통령이 엑스(X·옛 트위터) 글을 통해 정 장관을 옹호한 것에 대해서도 “인사권자인 대통령은 이 상황에서도 정 장관을 비호하고 있다”며 “이번 일은 감쌀 일이 아니다. 대통령께서는 즉시 결단을 내리시기 바란다”고 경질을 촉구했다.