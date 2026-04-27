하정우·전은수, 재보선 나간다

與, 부산북구갑·아산을 공천 유력

靑 사퇴 후 주중 출마 선언할 듯

세줄 요약 하정우 청와대 AI미래기획수석이 부산 북구갑 재보선 출마를 위해 사의를 표명했고, 전은수 대변인도 충남 아산 출마를 준비했다. 민주당은 주요 재보선 공천을 서두르며 6·3 지방선거와 함께 선거 레이스를 본격화했다. 하정우 수석, 부산 북구갑 재보선 출마 사의 표명

전은수 대변인, 충남 아산 보궐선거 출마 준비

민주당, 재보선 공천 속도전과 선거 국면 본격화

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2026-04-28 1면

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하정우 청와대 AI미래기획수석이 27일 사의를 표명하고 부산 북구갑 국회의원 재보궐 선거에 도전한다. 전은수 청와대 대변인도 강훈식 비서실장의 지역구였던 충남 아산을 보궐선거 출마를 공식화할 계획이다.더불어민주당이 경기 등 주요 재보궐 지역 후보 공천에 속도를 내면서 6·3 지방선거와 함께 재보궐 선거의 레이스도 본격 막이 올랐다.하 수석과 전 대변인은 이날 청와대에서 이재명 대통령과 데미스 허사비스 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)의 접견을 끝으로 공식 업무를 마무리했다.민주당이 재보궐 공천에 속도를 내는 가운데 하 수석과 전 대변인 모두 출사표를 던지면서 부산 북구갑과 충남 아산을 후보로 유력하게 검토될 전망이다. ‘1호 전략공천’ 대상자였던 울산 남구갑 후보인 전태진 변호사와 마찬가지로 민주당의 인재영입식을 거친 뒤 공천 발표를 할 것으로 보인다. 인재영입식은 29일 예정돼 있다.정청래 민주당 대표는 이날 경기 안성에서 열린 최고위원회의에서 “어제(26일) 저녁 서울에 올라와 하 수석과 저녁 식사를 했다”며 “아마도 좋은 소식을 여러분께 전할 수 있을 것이라고 생각한다”고 밝혔다. 그러면서 “‘대한민국 AI(인공지능) 3대 강국’ 설계자가 바로 하 수석 아닌가”라며 “‘AI 안성맞춤형 국회의원은 당신이다. 그러니 결심해 달라’고 설득했다”고 전했다.정 대표는 또 “(부산시장 후보인) 전재수 의원 지역구를 계승·발전시킬 딱 맞는 안성맞춤형 국회의원이 아닐까 하는 생각이 들어 제가 설득했다”며 “부울경(부산·울산·경남) 6·3 지방선거 승리의 견인차가 돼 달라고 제가 설득했다”고 덧붙였다. 이에 하 수석은 “집에 가서 생각해 보겠다”고 답했다고 한다.하 수석이 부산 북구갑 공천을 받으면 이 지역 무소속 출마를 선언한 한동훈 전 국민의힘 대표와 대결을 펼치게 된다. 국민의힘에서는 박민식 전 국가보훈부 장관이 뛰고 있다. 북구갑은 보수세가 강한 지역으로 평가받지만 이 대통령의 국정 지지율이 높고 전 의원이 지역 기반을 잘 다져온 만큼 민주당에서도 해볼 만하다는 평가가 나온다.현재로선 3파전으로 후보 간 치열한 경쟁이 펼쳐질 것으로 예상되지만 막판에 한 전 대표와 국민의힘 후보 간 단일화가 성사될 가능성도 배제할 수 없다. 전날 부산 구포초 동창회 행사에서 마주한 한 전 대표와 박 전 장관은 별다른 대화 없이 악수만 주고받았다. 박 전 장관은 이 자리에서 단일화 가능성에 대해 “제로(0)”라며 “어떻게 보면 북구 주민에 대한 모독”이라고 말했다.이날 공개된 미디어토마토·뉴스토마토 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5% 포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)에서 하 수석이 35.5%, 한 전 대표가 28.5%, 박 전 장관이 26.0%로 집계됐다.전 대변인도 충남 아산을 출마를 준비 중인 가운데 민주당은 보궐선거 여풍(與風) 분위기를 한껏 띄운다는 구상인 것으로 전해졌다.한편 하 수석과 전 대변인 출마에 따라 지방선거를 기점으로 청와대 1기 참모진의 부분 개편이 예상된다. 지방선거와 재보선 출마로 공석이 된 참모진을 채우면서 자연스럽게 일부 인력 개편을 통해 국정동력을 다시 추스를 것이란 관측이 나온다.