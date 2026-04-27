시총 6000조 시대 열었다… ‘2배 베팅’ 상품에 올라타는 개미들

코스피 종가 처음으로 6600선 넘어

레버리지·곱버스 ETF 등 수요 급증

“급등락 장세에 단기 매매 심리 작동”

세줄 요약 한국 증시가 사상 처음 시가총액 6000조원을 돌파하고 코스피도 장중·종가 모두 6600선을 넘어섰다. 반도체 호황과 실적 장세가 지수를 끌어올렸지만, 개인 투자자들의 레버리지 ETF 쏠림이 커지며 단기 과열 우려도 함께 커지고 있다. 한국 증시 시총 6000조원 첫 돌파

코스피 6600선 장중·종가 동시 경신

레버리지 ETF 투자 수요 급증

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이미지 확대 코스피가 사상 처음으로 6600선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03으로 장을 마감했다. 2026.4.27 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 사상 처음으로 6600선을 돌파한 27일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03으로 장을 마감했다. 2026.4.27 이지훈 기자

2026-04-28 2면

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미국과 이란이 종전 여부를 둘러싸고 신경전을 이어 가는 와중에도 한국 증시가 사상 최초로 ‘시가총액 6000조원’이라는 대기록을 세웠다. 코스피 지수 역시 장중·종가 모두 처음으로 6600선을 돌파했다.코스피는 27일 전 거래일 대비 139.40포인트(2.15%) 오른 6615.03으로 장을 마감했다. 지수는 전 거래일보다 57.97포인트(0.90%) 오른 6533.60으로 출발한 이후 장중 한때 6657.22까지 오르며 기존 장중 최고치도 경신했다. 코스닥 지수도 전장보다 22.34포인트(1.86%) 오른 1226.18에 거래를 마쳤다.특히 코스피 시가총액은 5421조 5542억원, 코스닥은 679조 5452억원으로 두 시장의 합산 시총으로만 6100조원을 넘어섰다. 한국 증시 시가총액은 지난해 7월 10일 3000조원으로 올라선 데 이어 지난 2월 11일 5000조원 선을 잇따라 돌파하는 등 증가 속도가 갈수록 가팔라지는 모습을 보여 왔다.이처럼 반도체 업종의 초호황기를 맞아 실적 장세가 이어지고 있지만, 단기 과열로 인한 우려도 커지고 있다. 연일 ‘역대급 불장’이 지속되면서 레버리지(지수 상승 2배 추종) 또는 곱버스(지수 하락 2배 추종) 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자 수요도 덩달아 늘고 있다.한국거래소에 따르면 월별로 전체 ETF 거래대금 중 레버리지·곱버스 ETF가 차지하는 비중은 올해 1월 25.1%, 2월 27.2%, 3월 29.0%로 꾸준히 상승 곡선을 그렸다. 지난달 레버리지 ETF 투자 가운데 개인 투자자의 비중은 46%로, 외국인 투자자 비중(38%)에 비해 훨씬 높았다. 반도체 호황 사이클과 상법 개정 등 정부 지원책에 힘입은 영향이다.하지만 개인 투자자들의 레버리지 투자 비중 확대는 국내 증시의 기초체력(펀더멘털) 강화라기보다는 단타 위주의 변동성 장세에 올라탄 결과라는 지적도 나온다. 이준서 동국대 교수는 “세밀한 분석을 통한 투자라기보다는 단기 매매를 통해 치고 빠지겠다는 심리가 작동한 것으로 봐야 한다”고 말했다.