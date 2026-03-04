“아직 끝난 게 아니다” TK 정치권, 3월 임시국회 통합법 처리 총력전

국민의힘, 4일 국회서 결의대회 열고 TK통합법 처리 촉구

대구시·경북도, 행정통합 필요성 강조…“이번에 통합해야”

공직자 사퇴 시한있지만…특별법 부칙에 예외 규정있어

정치권 ‘TK 통합 데드라인’ 12일 본회의로 전망

이미지 확대 대구·경북 행정통합 촉구 결의대회 4일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 ‘대구경북행정통합특별법 통과 촉구 대구경북 결의대회’에서 참석자들이 손팻말 들고 구호를 외치고 있다. 2026.3.4. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대구·경북 행정통합 촉구 결의대회 4일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 ‘대구경북행정통합특별법 통과 촉구 대구경북 결의대회’에서 참석자들이 손팻말 들고 구호를 외치고 있다. 2026.3.4. 연합뉴스

대구·경북(TK) 행정통합 특별법의 2월 임시국회 처리가 무산된 가운데 지역 정치권은 3월 임시국회에서는 특별법을 처리하기 위해 총력전에 나섰다. 국민의힘은 대규모 결의대회를 열고 더불어민주당의 결단을 촉구하는 한편, 대구시와 경북도는 통합의 필요성을 거듭 강조하고 있다.정치권에선 본회의가 열리는 오는 12일을 현실적인 데드라인으로 보고 있다. 현행 공직선거법상 지방선거 출마 공직자 사퇴 시한이 5일까지이지만, 특별법안에 통합 광역단체장 선거를 예외로 공무원 사퇴 시한을 늦춘다는 부칙이 있어서다.4일 대구시와 경북도, 지역 정치권에 따르면 국민의힘은 이날 오후 국회에서 결의대회를 열고 더불어민주당을 향해 TK 통합 특별법 처리를 촉구했다. 행사에는 대구와 경북에 지역구를 둔 국회의원 20여 명과 광역·기초의원을 비롯한 당원 1500여 명이 참석했다.이들은 국회 절대다수 의석을 차지한 민주당이 TK 통합 특별법을 대전·충남 통합 특별법과 함께 처리해야 한다는 입장을 고수하는 데 대해 강도 높게 비판했다.경북도당위원장인 구자근(경북 구미갑) 의원은 “지방소멸 위기 앞에서 우리가 그렇게 살자고 발버둥 치는데 중앙정부가 도와주진 못할망정 왜 사사건건 발목을 잡느냐”고 목소리를 높였다. 대구시당위원장인 이인선(대구 수성을) 의원은 “합의는 이미 충분했고 명분이 차고 넘친다”며 “(민주당은) 즉각 법사위와 본회의를 열어서 통과시켜주기를 바란다”라고거들었다.대구시장 출마를 선언한 의원들도 민주당에 대한 압박 수위를 높였다. 국회부의장인 주호영(대구 수성갑) 의원은 “추미애 법사위원장은 조속히 대구·경북 행정통합 특별법을 법사위에 상정해 통과시키라”며 “이 대통령은 고향(안동)을 안 살피는 사람이라는 비판이 안 나오게 해야 한다”고 꼬집었다.윤재옥(대구 달서을) 의원은 “민주당이 지방선거를 앞두고 지역을 갈라치기 하는 비열한 정치 공작을 하고 있다”고 지적했다. 추경호(대구 달성) 의원도 “민주당이 정략적 이중잣대로 대구·경북 통합을 거부한다면 500만 시도민은 이재명·정청래·추미애 3인방을 절대 잊지 않을 것”이라고 했다.대구시와 경북도도 행정통합의 필요성을 거듭 강조하며 지역 사회가 한목소리를 내야 한다고 강조했다. 김정기 대구시장 권한대행은 이날 간부회의를 열고 “대구는 1인당 GRDP가 33년째 최하위, 경북은 인구소멸위험 지역 순위 전국 2위로 갈등비용이 생기더라도 지금은 무엇이라도 혁신하고 발버둥을 쳐야 발전한다”면서 “특별법 통과를 위한 여야의 합의를 간곡히 부탁한다”고 했다.국회에서 열린 결의대회에 참석한 이철우 경북도지사도 “똘똘 뭉쳐서 수도권에 버금가는 지역으로 만들고 전 세계로 나가는지역으로 만들자고 통합하는 것”이라고 강조했다.