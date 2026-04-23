중동전쟁에도 ‘반짝 성장’…李 확장재정 영향?

이미지 확대 이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 김민석 국무총리의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 김민석 국무총리의 발언을 듣고 있다. 연합뉴스

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중동전쟁에도 올해 1분기 한국 경제가 ‘깜짝 성장’한 배경으로는 반도체 슈퍼사이클로 인한 업황 개선과 정부의 확장재정 기조가 꼽힌다.재정경제부는 23일 “1분기 성장률은 반도체 등 IT 부문 호황에 정부 출범 이후 추진해 온 정책효과와 중동전쟁 신속대응 영향이 더해진 결과”라고 밝혔다.삼성전자와 SK하이닉스의 수출 주력 품목인 D램(DRAM)의 수요가 공급을 크게 앞지르면서 가격 폭등이 이어지는 등 반도체 수요가 지속해서 늘고 있기 때문이다. 반도체 수출액은 올해 1분기 기준 이미 전년 대비 139.1% 늘며 폭발적으로 증가했다.정부는 또 지난해 7월 추가경정예산(추경) 편성이 주효했다고 평가했다. 재경부는 “정부의 정책 노력과 이에 따른 지역고용 개선 등으로 내수 여력을 회복했다”며 “역대 정부 중 유일하게 출범 후 6개월간 비수도권 고용이 확대됐다”고 설명했다. 정부는 ‘전쟁 추경’의 신속 집행과 중동 전쟁 관련 추가 대책을 마련해 전쟁 영향으로 인한 경기 악화를 최소화한다는 방침이다.석유최고가격제 지정도 경제 성장에 영향을 미쳤다고 짚었다. 재경부 관계자는 “회복흐름을 보이던 내수가 중동전쟁 악재를 맞았으나 정부의 신속대응으로 전쟁 영향이 최소화됐다”고 말했다.다만 연간 성장전망에 대해서는 지켜볼 필요가 있다는 입장이다. 재경부는 “1분기 큰 폭 성장에 따른 기저효과와 중동전쟁 영향 본격화가 중첩돼 2분기는 조정이 불가피할 것으로 예상된다”며 “연간 성장전망은 중동전쟁 전개양상 등 높은 대외 불확실성을 감안해 조금 더 지켜볼 필요가 있다”고 언급했다.