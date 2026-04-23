“투명 패딩 속 바퀴벌레 꿈틀” 지하철서 포착된 ‘소름’ 패션…‘이 브랜드’였다

美 브랜드 ‘언커먼 뉴욕’의 노이즈 마케팅

NBA 중계 중 “끈질긴 바퀴벌레” 조롱서 착안

이미지 확대 미국 뉴욕 지하철에서 살아 있는 바퀴벌레를 잔뜩 넣은 재킷을 입은 남성이 등장해 시민들을 경악케 했다. X 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 뉴욕 지하철에서 살아 있는 바퀴벌레를 잔뜩 넣은 재킷을 입은 남성이 등장해 시민들을 경악케 했다. X 영상 캡처

살아있는 바퀴벌레를 넣어 제작한 ‘로치코트(Roachcoat)’. 언커먼 뉴욕 제공 닫기 이미지 확대 보기 살아있는 바퀴벌레를 넣어 제작한 ‘로치코트(Roachcoat)’. 언커먼 뉴욕 제공

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미국 뉴욕 지하철에서 살아 있는 바퀴벌레를 잔뜩 넣은 재킷을 입은 남성이 등장해 시민들을 경악하게 했다. 알고 보니 이는 한 스트리트 패션 브랜드의 ‘노이즈 마케팅’이었다.지난 11일(현지시간) 프리 프레스 저널 등 외신에 따르면 최근 소셜미디어(SNS)를 통해 한 남성이 뉴욕 지하철 승강장에 서 있는 영상이 확산했다.남성이 입은 투명 패딩 재킷 안에는 커다란 바퀴벌레 수십 마리가 움직이고 있었고, 주변 승객들은 놀란 표정으로 남성을 바라봤다. 일부는 자리를 피했고, 일부는 휴대전화로 영상을 촬영했다.이 영상은 공개 직후 인스타그램과 엑스(X), 레딧 등에서 수백만회 조회수를 기록했다. 온라인에서는 “뉴욕이라 가능한 일”, “악몽 같다”, “영화 소품인 줄 알았다”는 반응이 이어졌다.논란의 재킷은 뉴욕 기반 스트리트 브랜드 언커먼 뉴욕(Uncommon NY)이 제작한 ‘로치코트(Roachcoat)’로 알려졌다. 해당 브랜드는 투명한 패딩 안에 살아 있는 바퀴벌레를 넣어 충격적인 비주얼을 연출했다. 사용된 바퀴벌레는 사람에게 해를 끼치지 않는 ‘마다가스카르 히싱 바퀴벌레’로, 교육용이나 이색 반려동물용으로 사육되는 종류로 알려졌다.이번 콘셉트는 미국프로농구(NBA) 시즌 중 라이벌 구단 ‘보스턴 셀틱스’ 담당 기자가 ‘뉴욕 닉스’를 두고 “바퀴벌레 같다”고 비유한 발언에서 착안했다. 브랜드 측은 이 조롱을 역으로 활용해 “끈질긴 뉴욕의 정신”을 상징하는 패션 아이템을 만들었다고 설명했다.이 재킷은 실제 판매되는 제품은 아닌 것으로 전해졌다. 브랜드 측은 살아 있는 곤충 사용을 둘러싼 동물 복지 논란을 의식해 “전문 사육사와 협업해 바퀴벌레가 안전하게 관리되도록 했다”며 “곤충을 착취하려는 의도가 아니라 쉽게 죽지 않는 뉴욕의 생존력을 상징적으로 표현한 것”이라고 강조했다.