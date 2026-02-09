정청래, 특검 추천 논란 사과…“대통령께 누 끼쳐 대단히 죄송”

이미지 확대
더불어민주당 정청래 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.2.9 연합뉴스
정청래 더불어민주당 대표가 이른바 ‘불법 대북송금 사건’ 관련 재판에서 김성태 전 쌍방울 회장의 변호를 맡았던 전준철 변호사를 2차 종합특검 후보로 추천했던 것에 대해 9일 “대통령께 누를 끼친 점에 대해 대단히 죄송하다”라고 직접 사과했다.
정 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “당에서 벌어지고 있는 모든 일의 책임은 당 대표인 저에게 있다. 당에서 벌어지는 일에 대해 공(功)은 당원들에게 돌리고 과(過)는 제가 안고 간다”며 이같이 밝혔다.
전날 정 대표는 박수현 수석대변인을 통해 “당의 인사 검증 실패로 대통령에게 누를 끼쳐드려 죄송하다는 입장”이라고 밝힌 바 있는데, 이날 공개 석상에서 직접 재차 사과한 것이다.
다만 정 대표는 특검 후보 검증을 담당한 원내 지도부에 화살을 돌리기도 했다.
그는 “이번 특검 추천 사고를 보면서 그동안의 관례와 관행을 고쳐야겠다는 생각이 들었다”며 “좋은 사람이 있으면 원내 지도부에 추천하고, 원내 지도부가 그 사람을 낙점하고 추천하는 방식이었는데 여기에 빈틈이 좀 많이 있었던 것 같다”고 말했다.
그러면서 “앞으로는 특검 또한 철저하게 인사추천위에서 검증하고 올바른 사람인지 토론한 뒤 최고위로 (추천 후보자가) 올라와 다시 한번 점검하겠다”며 “이번과 같은 인사 사고를 막도록 시스템을 정비하도록 하겠다”고 했다.
이재명 대통령은 여당의 이번 특검 추천을 놓고 상당한 불쾌감을 드러낸 것으로 알려졌다. 이 대통령은 전 변호사 대신 조국혁신당이 추천한 권창영 변호사를 2차 종합특검으로 선택했다.
