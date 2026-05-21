암참, 멀베이니 전 백악관 비서실장대행 간담회…“보호무역주의는 美 어느 정당 집권해도 핵심 방향”

암참, 멀베이니 전 백악관 비서실장대행 초청

트럼프 행정부 핵심 인사…한미 경제협력 논의

“보호무역주의는 누가 집권해도 美 핵심될 것”

이미지 확대 제임스 김(왼쪽) 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사가 21일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 믹 멀베이니 전 백악관 비서실장 직무대행과 1대1 대담을 진행하고 있다.

암참 제공 닫기 이미지 확대 보기 제임스 김(왼쪽) 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사가 21일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 믹 멀베이니 전 백악관 비서실장 직무대행과 1대1 대담을 진행하고 있다.

암참 제공

세줄 요약 암참이 멀베이니 전 백악관 비서실장대행을 초청해 간담회를 열고, 트럼프 2.0 시대의 통상·관세 정책과 중동·북한 리스크, 공급망 전략을 논의했다. 한미 투자 확대와 반도체·조선·에너지·AI 협력도 다뤘다. 암참, 멀베이니 전 대행 초청 오찬 간담회 개최

트럼프 2.0 통상·관세·지정학 리스크 논의

한미 투자 확대와 전략산업 협력 방안 점검

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주한미국상공회의소(암참)는 21일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 트럼프 행정부의 ‘살림꾼’을 도맡았던 믹 멀베이니 전 백악관 비서실장 직무대행을 초청해 오찬 간담회를 열었다고 밝혔다.멀베이니 전 대행은 트럼프 1기 행정부에서 백악관 예산관리국(OMB) 국장, 소비자금융보호국(CFPB) 국장 직무대행, 북아일랜드 특사 등을 지내며 미국 행정부 핵심 정책 결정 과정에 깊이 관여해왔다.이번 간담회에서 멀베이니 전 대행은 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사와 ‘아메리카 퍼스트의 귀환: 트럼프 2.0 시대의 글로벌 비즈니스와 지정학’을 주제로 1대 1 대담을 진행했다. 미국 통상·산업 정책 방향 변화와 관세 정책, 중동 및 북한을 둘러싼 지정학적 리스크와 글로벌 공급망 전략 등이 폭넓게 논의됐다.또 최근 역대 최고 수준으로 확대되고 있는 한미 양국 간 투자와 함께 반도체, 조선, 에너지, 인공지능(AI) 첨단 제조업 등 전략 산업 분야 협력을 강화하기 위한 방안에 대해서도 의견을 나눴다. 간담회에 참석한 국내외 주요 기업 관계자 120여 명은 변화하는 한미의 통상 환경 속 경제 협력의 중요성에 대해 토론했다.제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “멀베이니 전 대행은 트럼프 행정부를 가장 가까이에서 경험한 인물”이라며 “급변하는 지정학 환경과 글로벌 경제 질서 재편 속에서 미국의 정책 방향을 이해할 수 있다는 의미가 있었다”고 말했다.멀베이니 전 대행은 “오늘날 워싱턴에서 나타나고 있는 변화 가운데 상당수는 트럼프 대통령 개인에 국한된 현상이 아니라 향후 미국의 정치·경제 질서를 장기적으로 좌우할 구조적 흐름”이라며 “보호무역주의와 자국 중심의 경제 기조는 앞으로 어느 정당이 집권하더라도 미국 정책의 핵심 방향으로 자리할 가능성이 높다”고 강조했다.