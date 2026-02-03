행정통합 급물살에 복잡해진 지방선거 셈법…전략도 제각각

이미지 확대 [수정본] 행정 통합 관련 연석회의에 모인 광역자치단체장 시도지사협의회장인 유정복 인천시장을 비롯한 광역단체장이 2일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 광역자치단체 통합 관련 시장·도지사 연석회의에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장, 유정복 인천시장, 박형준 부산시장, 이철우 경북지사, 박완수 경남지사. (공동취재) 2026.2.2. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 [수정본] 행정 통합 관련 연석회의에 모인 광역자치단체장 시도지사협의회장인 유정복 인천시장을 비롯한 광역단체장이 2일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 광역자치단체 통합 관련 시장·도지사 연석회의에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김태흠 충남도지사, 이장우 대전시장, 유정복 인천시장, 박형준 부산시장, 이철우 경북지사, 박완수 경남지사. (공동취재) 2026.2.2. 뉴스1

이미지 확대 전남광주특별시 행정통합 함평 공청회 개최 지난 2일 오전 전남 함평군 엑스포공원 주제영상관에서 전남광주특별시 행정통합 함평군 도민공청회가 열리고 있다. 2026.2.2. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 전남광주특별시 행정통합 함평 공청회 개최 지난 2일 오전 전남 함평군 엑스포공원 주제영상관에서 전남광주특별시 행정통합 함평군 도민공청회가 열리고 있다. 2026.2.2. 연합뉴스

이미지 확대 박형준 부산시장(왼쪽)과 박완수 경남도지사가 지난달 28일 부산·경남 접경지인 부산신항 내 동원글로벌터미널 홍보관에서 행정통합과 관련한 공동 입장문을 발표하고 있다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 박형준 부산시장(왼쪽)과 박완수 경남도지사가 지난달 28일 부산·경남 접경지인 부산신항 내 동원글로벌터미널 홍보관에서 행정통합과 관련한 공동 입장문을 발표하고 있다. 부산시 제공

전국적으로 행정통합이 급물살을 타면서 오는 6월 치러질 지방선거에 나설 출마예정자들의 셈법도 복잡해졌다. 통합에 대한 입장이 엇갈리는 것은 물론이고 통합 이후 치러질 선거를 대비해 선제적인 표밭 갈기에 나서는 입지자들도 나타나고 있다.3일 각 지자체와 정치권에 따르면 대구·경북(TK) 행정통합의 경우 대구시장이 공석인 상태라 통합단체장 선출 선거가 더욱 복잡해졌다. 출마 예정자 사이에선 통합에 대한 찬성론과 신중론이 엇갈리는 가운데 각자 상황을 예의주시하고 있다.일부 출마예정자들은 통합을 염두에 두고 일찌감치 표심 공략에 나서는 경우도 있다. 이철우 경북도지사는 행정통합과 신공항 건설 등 TK 공통 현안에 대한 해법을 제시하고 있다. 주호영 국민의힘(대구 수성을)·추경호(대구 달성) 의원은 경산에서 열린 같은 당 조지연(경북 경산) 의원의 의정보고회에 참석하는 등 경북 지역 유권자들과의 접촉면을 늘리고 있다.반면, 통합 가속화에 대구시장 출마를 준비해 온 이태훈 대구 달서구청장은 불출마를 선언했고, 경북도지사 출마 후보로 거론됐던 이만희 국민의힘(경북 영천·청도) 의원도 불출마를 선언했다.여권 강세 지역인 광주·전남의 경우 강기정 광주시장과 김영록 전남도지사 모두 행정통합 주민설명회와 공청회를 통해 양 지역 주민들을 만나면서 현역 프리미엄을 적극 활용하고 있다. 현역 의원 중에서는 민형배 더불어민주당(광주 광산을) 의원이 처음으로 전남광주특별시장 출마를 공식 선언하고 본격적인 선거전에 나섰다.문인 광주 북구청장은 당초 광주시장 출마가 거론됐으나, 구청장 3선 도전으로 선회한 것으로 알려졌다. 또한 정부가 행정통합을 주도하면서 일각에서는 김용범 청와대 정책실장의 차출론도 흘러나오고 있다. 이 밖에도 인지도가 비교적 낮은 후보나 군소정당 후보의 경우 판세를 관망한 뒤 후보 간, 정당 간 연대를 모색할 가능성도 배제할 순 없다.부산·경남의 경우 국민의힘 소속인 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사는 임기 단축을 전제로 이번 지방선거는 예정대로 치르고 2028년 통합단체장을 선출하는 방식의 행정통합을 추진하겠다는 계획을 밝혔다. 이를 두고 민주당 소속 경남도지사 후보로 거론되던 김경수 대통령 직속 지방시대위원장은 신속하게 통합 절차를 밟아야 한다고 맞섰다.정치권 한 관계자는 “출마자들은 나름대로 그간 다지지 않은 지역에 대한 공약과 정책을 마련하겠지만, 유권자 입장에서는 깜깜이 선거가 될 수밖에 없다”면서 “여야 정당 모두 경선 구도나 룰에 따른 영향이 클 것으로 보인다”고 말했다.