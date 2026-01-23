서울시장 여론조사에 金총리 포함한 김어준… 총리실 “매우 부적절하고 유감”

이미지 확대 김민석 국무총리, 워싱턴 한인 동포간담회 김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 워싱턴DC 콘래드호텔에서 워싱턴 한인 동포와 간담회를 하고 있다. 2026.1.23. 국무총리실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김민석 국무총리, 워싱턴 한인 동포간담회 김민석 국무총리가 22일(현지시간) 미국 워싱턴DC 콘래드호텔에서 워싱턴 한인 동포와 간담회를 하고 있다. 2026.1.23. 국무총리실 제공

국무총리실은 23일 방송인 김어준씨가 운영하는 여론조사기관 여론조사 꽃이 서울시장 선거 여론조사에 김민석 총리를 포함한 것에 대해 “매우 부적절하며 유감”이라고 밝혔다.총리실은 이날 언론 공지를 통해 “서울시장 선거 여론조사에 국무총리를 포함시키지 말아 달라는 요청에도 불구하고 계속 포함시키는 일부 조사에 대해 매우 심각한 유감을 표한다”고 했다. 김씨가 이날 오전 유튜브 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’을 통해 여론조사 꽃이 진행한 6·3 서울시장 선거 여론조사 결과를 공개한 데 따른 것이다.김씨는 “본인이 넣지 말아달라 했지만, 정권 첫 번째 지방선거인데 김 총리 정도의 정치인이 되면 본인 뜻대로 못 한다”며 “어느 순간에 갑자기 차출될 가능성도 배제할 수 없다”고 말했다. 이어 “본인이 선거에 관심 없다고 했고 할 말 다 했다. 원래 저는 말을 안 듣는다”며 “본인 의지와 상관없이 정치 상황이 벌어질 수도 있다. 어느 순간에 뺄 것”이라고 했다.총리실은 “이미 경쟁력을 가지는 다른 후보들이 있음에도 본인의 의사에 반해 계속 조사에 포함시키는 것은 매우 부적절하며 조사기관의 금도를 넘은 것”이라며 “서울시장 관련 조사에 국무총리를 포함시키지 말 것을 다시 강력히 요청한다”고 밝혔다. 앞서 총리실은 지난해 말 서울시장 선거 관련 여론조사의 조사 대상에서 김 총리를 제외해 달라고 언론사와 여론조사기관 등에 요청한 바 있다.해당 조사에서 ‘진보 진영의 서울시장 후보로 가장 적합한 인물은 누구라고 생각하느냐’는 질문에 정원오 서울 성동구청장(20.9%), 박주민 더불어민주당 의원(10%)에 이어 김 총리(7.3%)가 이름을 올렸다. 김 총리와 오세훈 서울시장과의 가상 양자 대결에서는 48.6% 대 32.6%, 나경원 국민의힘 의원과의 양자 대결에서는 51.2% 대 27.4%로 앞섰다.여론조사 꽃의 이번 조사는 지난 19~21일 무선가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 전국 만 18세 이상 성인 2008명을 대상으로 실시됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%포인트다. 응답률은 9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.