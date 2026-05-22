7월 佛아비뇽 장식하는 한강 소설·제주·판소리…초청언어는 ‘한국어’

이미지 확대 오는 7월 프랑스 아비뇽에서 열리는 제80회 아비뇽 페스티벌에서 한강(왼쪽 사진) 작가의 ‘작별하지 않는다’ 낭독공연이 열린다. 한국 배우 이혜영(가운데)과 프랑스 배우 이자벨 위페르(오른쪽)가 낭독에 참여한다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 7월 프랑스 아비뇽에서 열리는 제80회 아비뇽 페스티벌에서 한강(왼쪽 사진) 작가의 ‘작별하지 않는다’ 낭독공연이 열린다. 한국 배우 이혜영(가운데)과 프랑스 배우 이자벨 위페르(오른쪽)가 낭독에 참여한다. 예술경영지원센터 제공

이미지 확대 21일 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 제80회 아비뇽 페스티벌 간담회에서 김장호(뒷줄 왼쪽부터) 예술경영지원센터 대표, 이인보 연출가, 최석규 서울국제공연예술제(SPAF) 예술감독, 이경성(아랫줄 왼쪽부터) 연출가, 소리꾼 이자람, 이진엽 연출가가 기념 촬영을 하고 있다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 21일 서울 종로구 아트코리아랩에서 열린 제80회 아비뇽 페스티벌 간담회에서 김장호(뒷줄 왼쪽부터) 예술경영지원센터 대표, 이인보 연출가, 최석규 서울국제공연예술제(SPAF) 예술감독, 이경성(아랫줄 왼쪽부터) 연출가, 소리꾼 이자람, 이진엽 연출가가 기념 촬영을 하고 있다. 예술경영지원센터 제공

이미지 확대 오는 7월 프랑스 아비뇽에서 열리는 제80회 아비뇽 페스티벌에 제주4·3을 기록한 ‘섬 이야기’(왼쪽·이경성 연출)와 제주 해녀를 소재 삼은 ‘물질’(이진엽 연출)이 무대에 오른다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 7월 프랑스 아비뇽에서 열리는 제80회 아비뇽 페스티벌에 제주4·3을 기록한 ‘섬 이야기’(왼쪽·이경성 연출)와 제주 해녀를 소재 삼은 ‘물질’(이진엽 연출)이 무대에 오른다. 예술경영지원센터 제공

이미지 확대 오는 7월 프랑스 아비뇽에서 열리는 제80회 아비뇽 페스티벌에 소리꾼 이자람의 ‘눈, 눈, 눈’과 허성임 안무가의 ‘1도씨’가 초청받아 관객들을 만난다. 예술경영지원센터 제공 닫기 이미지 확대 보기 오는 7월 프랑스 아비뇽에서 열리는 제80회 아비뇽 페스티벌에 소리꾼 이자람의 ‘눈, 눈, 눈’과 허성임 안무가의 ‘1도씨’가 초청받아 관객들을 만난다. 예술경영지원센터 제공

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“너무 너무 너무 너무 기쁩니다. 예전에 아비뇽 페스티벌 비공식 부문에 참여했을 때 친구와 (프랑스) 아비뇽 교황청 담벼락에 앉아 ‘우리가 공식 초청공연으로 올 수 있을까’ 얘기했던 적이 있었어요. 한국의 문화예술이 큰 걸음을 뗀 것 같아 너무 기쁘고 기대됩니다.”(소리꾼 이자람)“아비뇽이라는 벽은 제가 상상도 못 했던, 넘어갈 수 없는 벽이었어요. 이렇게 세계 페스티벌 중심에 서게 돼 감개무량합니다.”(안무가 허성임)“24년 전 대학교 1학년 때 연극 공부를 계속할 수 있을까 하는 회의감에 빠져 있을 때 아비뇽에서 한 마임니스트를 만났어요. 경제학도였던 그를 만나 다시 정진하게 됐습니다. 그 친구를 다시 만날 수는 없겠지만 그런 만남이 이 축제를 통해 일어나면 좋겠다는 마음으로 준비하고 있습니다.”(연출가 이경성)오는 7월 4일부터 25일까지 열리는 세계 최고 권위의 공연예술 축제 제80회 아비뇽 페스티벌에 참여하는 한국 예술가들은 기대와 설렘, 궁금증을 가감 없이 드러냈다.페스티벌에는 전체 공연 작품의 20%에 해당하는 9개 공연이 우리나라 작품으로 채워진다. 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념해 페스티벌 공식 초청언어(Guest Language)로 한국어를 선정했다. 초청언어는 특정 언어권의 예술과 문화를 집중 조명하는 프로그램으로, 2023년 티아고 호드리게스가 페스티벌 예술감독으로 취임하면서 주빈국 형식으로 시작했다. 영어, 스페인어, 아랍어에 이어 네 번째, 아시아 언어권에서는 최초이자 단일 국가 언어로는 첫 사례다.영어, 스페인어, 아랍어에 이어 한국어를 선정한 이유에 대해 호드리게스 예술감독은 “유럽 관객들에게는 다소 낯설지만 새로운 발견의 기쁨을 줄 수 있는 언어를 찾고 싶었다”면서 “여러 번 한국을 방문하면서 공연예술이 주는 풍성하고 강렬한 에너지에 깊은 인상을 받았다. 무엇보다 한국어는 깊은 역사성과 매우 역동적인 동시대 창작의 흐름이 공존하고 있다”고 설명했다. 이어 한국 초청작에 대해 “한국 사회와 예술의 단면을 가장 잘 보여줄 수 있는 작품들을 소개하고자 했다. 지금 한국 공연예술이 어떤 고민과 감각, 에너지를 가지고 있는지를 보여주기 위한 시도”라고 덧붙였다.페스티벌 공식 파트너 기관인 예술경영지원센터는 21일 서울 종로구 아트코리아랩에서 참석 예술가들과 함께 간담회를 열고 초청작을 소개했다.페스티벌 기획을 지원한 최석규 서울국제공연예술제(SPAF) 예술감독은 “한국 미학의 새로운 면을 보여주는 작품을 선정하는 데 주력했다”며 “텍스트를 토대로 하지 않더라도 새로운 경향의 연극으로 볼 수 있는 작품들”이라고 부연했다.초청작에는 노벨 문학상을 받은 한강 작가의 ‘작별하지 않는다-새’ 낭독회가 포함됐다. 이주 무대인 아비뇽 교황청 극장에서 프랑스 배우 이자벨 위페르와 한국 배우 이혜영이 낭독자로 나서 작품을 발표한다. 이 작품을 기반으로 창작된 이탈리아 연출가 다리아 데플로리안의 신작 ‘끔찍한 고통 그리고 사랑’(The Dolore Terrible e L’amore)도 무대에 오른다.‘작별하지 않는다’처럼 제주 4·3 사건을 다룬 이경성 연출의 ‘섬 이야기’(크리에이티브 바키)도 초청작에 이름을 올렸다. 희생자와 생존자 자녀들의 증언을 통해 과거의 비극을 마주한다. 이 연출은 “아버지가 갑자기 사라진 지난 70년의 시간, 유해를 한 구 한 구 정성스럽게 발굴하는 의식 등 애도의 의미를 떠올려봤다”면서 “이 어두운 이야기를 끄집어내기까지 우리 공동체는 견디고 치유하고 회복됐다. 이런 것들을 계속해서 함께 말할 수 있는 공연이 되기를 바란다”고 말했다.이진엽 연출의 ‘물질’(코끼리들이 웃는다)은 제주 해녀의 삶에서 영감을 얻은 작품이다. 수조 속의 퍼포먼스로 숨과 노동, 삶과 죽음, 경계의 감각을 읽어낸다. 이 연출은 “초청 소식이 알려진 뒤 많은 축제와 다양한 분야에서 연락을 받고 있다”면서 “이 축제가 가진 의미와 무게를 조금씩 느끼고 있다”고 했다. 이어 “해외 관객들은 거침없이 작품을 평가한다고 들었다. 어떤 반응을 받게 될지 너무나 궁금하다”고 덧댔다.소리꾼 이자람이 레프 톨스토이 단편 ‘주인과 하인’을 토대로 작창한 판소리 공연 ‘눈, 눈, 눈’, 전통예술 기반 창작단체 리퀴드사운드의 공연 ‘긴: 연희해체프로젝트Ⅰ’도 페스티벌 관객과 만난다. 자신을 “36년째 판소리를 공부하는”이라고 소개한 이자람은 “판소리는 관객의 상상력과 저의 소리가 만나 각자의 그림을 만드는 장르”라며 “이번 공연도 관객들이 어떤 그림을 만들지 기대된다. 지금 목표는 건강 잘 챙겨 모든 일정을 무사히 마치는 것”이라며 웃었다.이인보 리퀴드사운드 대표는 “전통 연희를 해체하고 결합하는 작업을 하고 있다”면서 “이 작품에선 전통 연희자 두 명과 현대무용가 두 명이 충돌하고 화합하면서 예술을 완성해나간다. 이 공연이 페스티벌 관객들에게 어떻게 공유되고 어떤 부분이 유효하게 다가갈지 궁금하다”고 기대감을 보였다.이날 화상으로 간담회에 참여한 허성임 안무가는 지구가 직면한 온난화의 경고를 역동적으로 그린 ‘1도씨’(허프로젝트)를 들고 페스티벌을 찾아간다. 그는 “가장 큰 걱정은 지구온난화”라는 아들 마루의 말, 그리고 ‘우리가 뭘 할 수 있을까’라는 물음에 ‘우리는 좀 더 걸어야 해’라고 대답한 데서 작업을 시작했다. “몸을 작업의 중심에 놓고, 걷는 패턴을 통해 자연의 몸에서 산업화의 몸으로, 도시화한 몸으로 변화하는 과정을 만들어 나갔다”면서 “페스티벌은 매우 흥미로운 시간이 될 것으로 본다”고 설명했다.또한 ‘연극계 노벨상’이라 불리는 입센상을 받은 구자하 작가는 ‘쿠쿠’, ‘한국 연극의 역사’, ‘하리보 김치’ 세 편을 무대에 올린다.김장호 예술경영지원센터 대표는 “한국어 기반 공연 예술의 창조성·다양성이 주목받고 한국 예술가들의 역량과 감각이 의미 있게 평가 받는다는 방증”이라면서 “단발적인 해외 공연 지원을 넘어 한국 예술가와 해외 예술가 간 협력 등을 통해 지속 가능한 교류와 유통 기반을 구축해 나가겠다”고 밝혔다.