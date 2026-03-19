장애-비장애 벽 허물고 피어난 봄의 선율…국립극장 ‘2026 함께, 봄’

이미지 확대 한빛예술단 공연 모습. 국립극장 제공 닫기 이미지 확대 보기 한빛예술단 공연 모습. 국립극장 제공

이미지 확대 국립극장의 봄맞이 클래식 공연 ‘함께, 봄’에선 시각장애인 전문 연주단체 한빛예술단과 첼리스트 홍진호(왼쪽), 배우 정영주(오른쪽)가 무대에 선다. 닫기 이미지 확대 보기 국립극장의 봄맞이 클래식 공연 ‘함께, 봄’에선 시각장애인 전문 연주단체 한빛예술단과 첼리스트 홍진호(왼쪽), 배우 정영주(오른쪽)가 무대에 선다.

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오는 4월 11일 서울 국립극장 해오름극장에서 클래식 공연 ‘2026 함께, 봄’이 열린다. 국립극장이 ‘동행, 장벽 없는 극장 만들기’ 사업으로 2022년부터 시작한 ‘함께, 봄’은 대표적인 봄맞이 클래식 축제로 자리 잡았다.시각장애인 전문 연주단체 한빛예술단과 첼리스트 홍진호, 배우 정영주가 협연하며 장애와 비장애 경계를 허물고 음악으로 소통하는 시간이다. 피아니스트이자 클래식 연구가 안인모가 해설을 맡았다. 음성 해설과 수어 통역을 동시에 제공해 모두가 감상할 수 있는 무대를 만든다.이번 공연의 주인공인 한빛예술단은 시각장애인의 직업적 자립을 돕고 전문 예술인으로서 활동을 확장할 수 있도록 2003년 창단했다. 단원 다수가 국내외 음악대학과 전문 교육 과정을 거친 음악가로, 2014년 소치 동계패럴림픽과 2014년 한·아세안 특별정상회담 축하 공연, 2018년 평창 동계패럴림픽 폐막식 등 여러 무대에서 실력을 입증해 왔다.한빛예술단은 악보 없이 모든 곡을 외워 연주하는 방식을 고수한다. 김종훈 음악감독은 마이크 송수신기를 통해 각 파트에 실시간으로 박자와 곡의 흐름을 전달하는 ‘들리는 지휘’로 합주를 진두지휘한다. 수천 번 걸친 반복적인 청음과 암기를 거쳐 단원들은 공연에선 지휘자의 세밀한 음성 신호에 서로의 숨소리까지 모든 감각을 귀에 집중해 연주를 펼친다.치밀한 노력 끝에 완성된 앙상블에 정영주와 홍진호가 힘을 보태며 공연을 더욱 풍성하게 만든다. 정영주는 발달장애 예술가 지원 프로젝트에 적극 참여해 장애 인식 개선과 화합의 가치를 강조해 왔다.공연에선 아마데우스 모차르트의 오페라 ‘피가로의 결혼’ 서곡으로 시작해 화려하게 시작해 카미유 생상스의 ‘동물의 사육제’ 중 ‘백조’, 지아코모 푸치니 오페라 ‘투란도트’의 ‘아무도 잠들지 말라’(Nessun dorma) 등을 연주한다. 협연하는 홍진호는 자신의 앨범 ‘시티 멜로디’(City Melody) 수록곡인 ‘오래된 다리’를 연주하고 정영주는 뮤지컬 ‘오페라의 유령’ 대표곡 ‘싱크 오브 미’(Think of Me)와 팝가수 휘트니 휴스턴의 명곡 ‘더 그레이티스트 러브 오브 올’(The Greatest Love of All)을 부른다.공연에 대한 더 자세한 사항 정보는 국립극장 홈페이지(www.ntok.go.kr)에서 확인할 수 있다.