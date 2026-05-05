美 호르무즈 해방 작전에 이란 ‘모기 함대’ 빽빽 도열

미국의 호르무즈 해협 탈출 작전 첫날

이란 반격…미 군함 및 이웃 UAE 공격

이미지 확대 이란 전쟁을 지휘하는 미 중부사령부의 브래드 쿠퍼(오른쪽) 사령관이 호르무즈 해협 통과를 보장하는 ‘해방 프로젝트’ 시행 전날인 3일 아파치 헬리콥터를 타고 일대를 순찰하고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란 전쟁을 지휘하는 미 중부사령부의 브래드 쿠퍼(오른쪽) 사령관이 호르무즈 해협 통과를 보장하는 ‘해방 프로젝트’ 시행 전날인 3일 아파치 헬리콥터를 타고 일대를 순찰하고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 4일 호르무즈 해협 인근에서 이란 해군이 미국 구축함을 향해 미사일을 발사하는 장면. 이란 국영방송 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 4일 호르무즈 해협 인근에서 이란 해군이 미국 구축함을 향해 미사일을 발사하는 장면. 이란 국영방송 화면 캡처

이미지 확대 이란의 미사일과 드론 공격으로 아랍에미리리트(UAE)의 주요 에너지 허브인 푸자이라 항구에서 화재가 발생해 검은 연기가 피어오르고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란의 미사일과 드론 공격으로 아랍에미리리트(UAE)의 주요 에너지 허브인 푸자이라 항구에서 화재가 발생해 검은 연기가 피어오르고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 ‘모기 함대’로 불리는 이란 혁명수비대의 소형 고속정이 빽빽하게 도열된 모습. 이란 국영TV 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 ‘모기 함대’로 불리는 이란 혁명수비대의 소형 고속정이 빽빽하게 도열된 모습. 이란 국영TV 화면 캡처

세줄 요약 미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 빼내는 해방 작전을 시작하자 이란이 미사일·드론으로 반격했다. 미군 함정과 UAE 석유 시설까지 공격되며 한 달간 이어진 휴전이 붕괴 위기에 놓였고, 중동 해상 긴장이 다시 고조됐다. 미국, 호르무즈 해협 선박 탈출 작전 개시

이란, 미군 함정과 UAE 석유 시설 반격

한 달 휴전 흔들리며 중동 해상 긴장 고조

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미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박의 안전한 탈출을 위한 ‘해방 프로젝트’를 시작하자 이란이 반격에 나서면서 지난달 4일 시작된 휴전이 붕괴 위기를 맞았다.미국은 이란 혁명수비대의 소형 고속정 6척을 격침했다고 밝혔으며 이란은 미 군함을 미사일, 로켓, 드론 등으로 공격하고 아랍에미리트(UAE) 석유 시설도 공습했다. 이란이 이웃 걸프 국가에 대규모 공격을 재개한 것은 지난달 휴전 이후 처음이다.이란 전쟁을 지휘하는 미 중부사령부의 브래드 쿠퍼 사령관은 4일(현지시간) “미국이 구축함, 헬리콥터, 전투기, 드론 및 기타 자산을 동원해 두 척의 미 해군 함정이 호르무즈 해협을 안전하게 통과하도록 했다”고 밝혔다.그는 이란이 미 군함을 겨냥해 발사한 미사일을 격추했으며, 소형 보트 6척도 격침했다고 덧붙였다. 미국은 ‘모기 보트’라고 부르는 이란 혁명수비대의 소형 고속정을 공격해 전멸시켰다고 밝혔으나, 이란 국영방송은 민간인 승객 5명이 사망했다고 반박했다.호르무즈 해협 봉쇄 작전과 선박의 탈출을 보장하는 해방 작전을 동시에 수행 중인 쿠퍼 사령관은 전날 아파치 헬리콥터를 타고 해협 일대를 순찰했다.미국은 지난달 13일부터 시작한 호르무즈 해협 봉쇄 작전으로 지금까지 상선 50척을 회항시켰다고 주장했다. 미 해군은 이란이 설치한 기뢰를 벗어난 안전한 항로를 구축해 선박을 보호한다고 설명했다.이란은 미국이 호르무즈 해협 일대서 ‘해방 프로젝트’를 시작하자 반격을 개시했다. 이란 국영TV는 미군 구축함을 향해 미사일이 발사되는 장면과 함께 호르무즈 해협에 접근하는 미 군함에 미사일, 로켓, 드론 등으로 경고 사격을 했다고 전했다.이란 해군은 이날 성명에서 “미군 함정들이 호르무즈 해협에 접근하지 말라는 경고를 무시했기 때문에 순항 미사일, 전투 드론, 로켓을 발사할 수밖에 없었다”며 “미 군함은 레이더를 끈 채 해협에 접근했다가 이후 레이더를 다시 가동했다”고 덧붙였다.이란 측은 미국의 호르무즈 해협 접근 시도가 휴전 협정을 위반하는 것이라며 “이러한 행동에 대한 책임과 위험한 결과는 적에게 돌아갈 것”이라고 위협했다.미 군함뿐 아니라 이웃 걸프 국가에 대한 공격도 다시 벌여 아랍에미리트(UAE)의 석유 시설에서 화재가 발생했다.UAE 외교부는 “이란이 미사일과 드론을 이용해 자국 내 민간 시설을 겨냥한 테러 공격을 재개하고, 이에 따라 인도인 3명이 다친 것을 강력히 규탄한다”고 주장했다.UAE 국방부는 이란발 순항 미사일 4발을 탐지해 이 중 3발은 영해 상공에서 요격됐고, 나머지 1발은 해상에 추락했다고 밝혔다.이란은 UAE를 향해 미사일 십여 발과 드론 등을 발사해 푸자이라 항구의 석유 시설에서 화재가 발생했다.약 한 달 전 휴전이 시작된 이후 처음으로 UAE 주민들에게 대피령이 내려졌으며, 두바이와 아부다비로 향하던 항공기들이 공중에서 선로를 틀어야만 했다.UAE 공격에 대해서는 이란 내부에서도 비판 의견이 제기됐다. 이란 내 반정부 매체인 이란 인터내셔널은 마수드 페제시키안 대통령이 혁명수비대의 UAE 공격에 대해 “정부의 사전 인지나 협조 없이 자행된 무책임한 행위”라며 분노했다고 단독 보도했다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 “호르무즈 해협 ‘해방 프로젝트’는 ‘데드락(교착) 프로젝트’”라고 비판하며 “정치적 위기에 군사적 해결책은 없다”고 강조했다.이란 지도부는 교전 재발을 우려하며 미국과의 회담 진행을 촉구했으나 도널드 트럼프 대통령은 “이란이 미국 선박을 공격하면 지구상에서 완전히 사라질 것”이라고 경고했다.