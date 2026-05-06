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“미-이란, 1페이지짜리 종전 합의안 근접”

안석 기자
안석 기자
입력 2026-05-06 18:58
수정 2026-05-06 18:58
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액시오스 보도미국과 이란이 종전 및 핵 문제 해결을 위한 틀을 담은 ‘1 페이지’ 짜리 합의안 체결에 근접했다고 액시오스가 소식통을 인용해 6일(현지시각) 보도했다.

액시오스에 따르면 1쪽짜리 양해각서(MOU)에는 전쟁 종식과 세부 핵 협상의 기본 원칙을 담은 14항이 담겼다. 백악관은 핵심 쟁점에 대한 이란 측의 답변이 48시간 이내에 오기를 기다리고 있다.

액시오스는 도널드 트럼프 대통령이 앞서 발표한 ‘프로젝트 프리덤’을 전격 중단한 배경에 바로 이 같은 협상의 진전 때문이라고 보도했다.

트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에서 “파키스탄과 여타 국가들의 요청, 이란을 상대로 우리가 거둔 압도적인 군사적 성공, 이란 대표단과의 완전하고 최종적인 합의 도출을 향해 중대한 진전이 이뤄졌다는 사실에 근거해 프로젝트 프리덤을 잠시 중단할 것”이라고 밝혔다.

조희선 기자
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