“우유 상했나 했는데” 10일간 구토, 알고 보니 ‘이 질병’…놓쳤던 증상은

세줄 요약 영국의 36세 여성이 아침 시리얼 뒤 시작된 구토를 상한 우유 탓으로 여겼지만, 10일 넘게 증상이 이어졌다. 처음엔 크론병 진단을 받았으나 결국 위가 음식을 비우지 못하는 희소 질환 위마비증으로 확인됐다. 체중은 53㎏에서 29㎏까지 줄었고, 현재는 생명 연장을 위해 고액 치료비를 모으고 있다. 아침 식사 뒤 시작된 구토, 상한 우유로 오인

크론병 진단 뒤에도 악화, 위마비증 최종 확인

체중 급감과 고액 치료비 모금, 생명 연장 호소

이미지 확대 우유를 마신 뒤 구토에 시달린 영국의 한 30대 여성이 오진 끝에 희소 질환 ‘위마비증’ 진단을 받았다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없음. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 우유를 마신 뒤 구토에 시달린 영국의 한 30대 여성이 오진 끝에 희소 질환 ‘위마비증’ 진단을 받았다. 사진은 기사 내용과 직접적인 관련이 없음. 123rf

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상한 우유 탓으로 여긴 구토가 희소 질환 ‘위마비증’의 신호였다. 영국의 한 여성은 이 질환에 걸려 몸무게가 절반으로 줄고 시한부 인생까지 선고받았다. 세 자녀를 둔 그는 생명을 연장하기 위해 4억원에 달하는 치료비 마련에 나섰다.영국 데일리메일은 5일(현지시간) 허트퍼드셔주 세인트올번스에 사는 에밀리 컬럼(36)씨가 위마비증으로 투병 중인 사연을 전했다.평소처럼 아침 시리얼을 먹던 컬럼씨는 갑자기 심하게 토하기 시작했다. 우유가 상했나 보다 싶었다. 열도 없고 몸 상태도 괜찮아 대수롭지 않게 여겼다.하지만 증상은 10일 동안 계속됐다. 저녁을 먹은 뒤에도 구토가 이어졌다. 워낙 심해 갈비뼈가 부러진 것 같았다고 한다.응급실을 찾은 컬럼씨는 크론병 진단을 받았다. 장에 염증이 생겨 메스꺼움과 구토를 일으키는 병이다.그러나 치료받아도 나아지지 않았다. 3개월 동안 같은 증상에 시달렸다. 결국 그는 지난 2월 사비를 들여 전문의를 찾았다.그때야 제대로 된 진단명을 알게 됐다. 크론병이 아닌 ‘위마비증’이었다.위가 제대로 음식을 비우지 못해 소화 속도가 극도로 느려지는 희소 질환이다. 영국에서는 10만 명당 14명꼴로 발생한다. 환자들은 몇 입만 먹어도 배가 부르고, 복통에 시달린다.컬럼씨의 증상은 심한 편이었다.늘 배가 부른 느낌이 들었고, 먹은 것을 소화하지 못했다. 체중은 53㎏에서 29㎏으로 절반 수준까지 떨어졌다.의료진은 “체중을 늘리지 못하면 본질적으로 ‘강제 거식증’ 상태”라며 “1년 이상 버티기 어렵다”고 말했다.컬럼씨는 튜브를 통해 소장에 직접 영양분을 주입하는 시술을 받은 뒤 체중을 32㎏ 정도까지 늘릴 수 있었다.그러나 여전히 심각한 저체중 상태다.컬럼씨는 현재 온라인 모금 사이트를 통해 혈관에 직접 영양을 공급하는 완전정맥영양(TPN) 치료비 20만 파운드(약 3억 9500만원)를 모으고 있다.모금 페이지에는 이렇게 적혀 있다.“이 치료를 받지 못하면 기대 수명이 훨씬 짧아진다. 치료만이 사랑하는 아이들 곁에 최대한 오래 있기 위한 마지막 희망이다.”위마비증은 우리나라에서도 당뇨병 합병증이나 위 수술 후유증 등으로 나타난다. 심하면 영양실조, 탈수로 일상생활이 어려워질 수 있다. 구토와 메스꺼움이 오래 지속되며 조금만 먹어도 배가 부르고 체중이 계속 감소한다면 단순 소화불량으로 넘기지 말고 정밀검사를 받는 것이 좋다.