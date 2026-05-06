“3살 딸 가방이랑 비슷” 루이비통 1220만원짜리 ‘시바 백’

시바견 인형에 지퍼·손잡이 달아

네티즌 “차라리 시바견을 키우겠다”

이미지 확대 프랑스 하이엔드 명품 브랜드 루이비통이 지난달 공개한 ‘시바 백’. 자료 : 루이비통 공식 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 하이엔드 명품 브랜드 루이비통이 지난달 공개한 ‘시바 백’. 자료 : 루이비통 공식 홈페이지

이미지 확대 프랑스 하이엔드 명품 브랜드 루이비통이 지난달 공개한 ‘시바 백’. 자료 : 루이비통 공식 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 하이엔드 명품 브랜드 루이비통이 지난달 공개한 ‘시바 백’. 자료 : 루이비통 공식 홈페이지

이미지 확대 프랑스 하이엔드 명품 브랜드 루이비통이 2026년 봄 남성 컬렉션으로 출시한 ‘워터링 캔 백’. 자료 : 루이비통 공식 홈페이지 닫기 이미지 확대 보기 프랑스 하이엔드 명품 브랜드 루이비통이 2026년 봄 남성 컬렉션으로 출시한 ‘워터링 캔 백’. 자료 : 루이비통 공식 홈페이지

세줄 요약 루이비통이 시바견 인형을 본뜬 ‘시바 백’을 프리 폴 컬렉션에서 공개했다. 한국 공식 홈페이지 가격은 1220만원이며, 귀엽다는 반응과 지나치게 비싸다는 비판이 함께 나왔다. SNS에서는 ‘진도 백’ 등 우스갯소리도 이어졌다. 루이비통, 시바견 닮은 ‘시바 백’ 공개

한국 판매가 1220만원, 고가 논란 확산

SNS서 귀엽다·과하다 반응 엇갈림

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명품 브랜드들이 기상천외한 제품들을 고가에 내놓아 다양한 반응을 이끌어내는 트렌드가 이어지는 가운데, 이번에는 프랑스 하이엔드 명품 브랜드 루이비통이 강아지 인형을 닮은 가방을 1200만원대에 출시했다.6일 패션업계에 따르면 루이비통은 지난달 프리 폴(Pre-Fall) 컬렉션 제품을 공개하면서 ‘시바 백’을 출시했다.시바 백은 시바견 모양의 인형을 본체로 삼은 가방으로, 등 부분에 지퍼를 닫아 여닫을 수 있도록 했다. 루이비통의 상징인 모노그램이 새겨진 가죽 핸들과 캔버스 스트랩이 달려있어 손으로 들거나 어깨에 걸칠 수 있다.루이비통 측은 “유쾌한 매력이 돋보이는 가방으로, 사랑스러운 실루엣에 편안한 착용감을 더했다”면서 “위트 넘치는 미학, 그 이상의 놀랄 만큼 넉넉한 내부를 갖춰 필수품을 여유롭게 수납할 수 있다”고 소개했다.마치 미취학 아동이 등에 매고 다니는 동물인형 가방과 흡사한 가방의 가격은 무려 한국 공식 홈페이지에서 1220만원이다.‘시바 백’은 국내외 패션 관련 소셜미디어(SNS) 등에서 확산하며 갑론을박을 낳았다. 네티즌들은 “‘진도 백’을 출시하면 사겠다”, “저 가방 살 돈으로 시바견을 키우겠다”, “‘늑구 백’을 만들었어야지” 등의 우스개소리를 쏟아냈다.“실물로 보면 귀엽다”는 긍정적인 반응도 있었지만, 루이비통 가방 중에서도 고가인 1200만원을 주고 가방을 사겠다는 네티즌은 찾아볼 수 없었다.일상 속 평범한 사물을 본뜬 제품을 고가에 내놓아 통념을 깨는 명품 브랜드로는 프랑스의 발렌시아가가 대표적이다. 발렌시아가는 쓰레기 봉투를 닮은 파우치와 감자칩 과자 봉지를 본뜬 클러치 백, 매장에서 제공하는 봉투 모양의 비닐백 등을 내놓았다.루이비통 역시 이러한 흐름에 합류했다. 지난해에는 도넛, 크루아상, 초콜릿 등에 이어 붕어빵을 본뜬 키링(열쇠고리)을 출시했다. 또 최근에는 물뿌리개 모양을 본뜬 남성용 가죽 토트백을 654만원에 내놓았다.