“연기 휩싸인 그라운드”…프로야구 롯데-kt전, 분리수거장 화재로 경기 중단

세줄 요약 수원 케이티위즈파크에서 열린 롯데-kt전 7회 초, 인근 아파트 화재로 연기가 경기장 안까지 들어와 경기가 멈췄다. 구단은 전광판으로 상황을 알렸고, 소방 신고 뒤 연기가 빠지자 23분 만에 경기를 다시 시작했다. 수원 케이티위즈파크, 롯데-kt전 도중 연기 유입

인근 아파트 화재로 7회 초 경기 23분 중단

인명 피해 없어 연기 빠진 뒤 경기 재개

이미지 확대 6일 수원 KT위즈파크에서 벌어진 2026 신한 쏠 KBO리그 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기 도중 외부 화재로 인한 연기로 경기가 일시 중단됐다. SNS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 6일 수원 KT위즈파크에서 벌어진 2026 신한 쏠 KBO리그 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기 도중 외부 화재로 인한 연기로 경기가 일시 중단됐다. SNS 캡처

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수원에서 열린 프로야구 롯데 자이언츠-kt wiz 경기 도중 인근 분리수거장 화재로 경기가 지연되는 돌발 상황이 발생했다.6일 경기 수원 케이티위즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌 롯데-kt전에서 7회 초 경기 도중 심한 연기가 경기장 안으로 들어왔다.경기장 밖에서 3층 관중석 지붕을 통해 연기가 들어왔고 그라운드 안까지 덮었다.이에 따라 롯데가 공격하던 7회 초 오후 8시 22분쯤 경기가 중단됐다.관계자에 따르면 경기장 건너편의 한 아파트에서 화재가 발생했고 연기가 바람을 타고 야구장으로 들어왔다.구단은 소란을 최소화하기 위해 구장 내 전광판을 통해 상황을 실시간으로 공지했다. 소방서 신고도 즉시 이뤄졌다.박종훈 경기 감독관 및 심판진은 인명 피해가 없고 경기를 취소할 정도의 상황도 아니라고 판단, 연기가 빠진 뒤 경기 속행을 결정했다. 이에 따라 경기는 23분 만인 오후 8시 45분쯤 재개됐다.다행히 해당 화재로 인한 인명 피해는 발생하지 않은 것으로 전해졌다.