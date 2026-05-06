“음주운전 사고 내고 옷 갈아 입더니 러닝크루인 척 도주” 황당…20대 입건

세줄 요약 충남 공주에서 음주 상태로 상가를 들이받은 20대가 운동복으로 갈아입고 도주했다가 5시간 뒤 자수해 경찰에 입건됐다. 혈중알코올농도는 면허정지 수치였고, 경찰은 위드마크 공식으로 추가 산정할 예정이다. 음주운전 뒤 상가 들이받고 도주

운동복 갈아입고 러닝하듯 빠져나감

5시간 뒤 자수, 경찰 입건 조사

이미지 확대 음주 사고 낸 A씨 차량. 충남경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 음주 사고 낸 A씨 차량. 충남경찰청 제공

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음주 사고를 낸 뒤 운동복으로 갈아입고 도주했던 20대가 경찰에 입건됐다.6일 연합뉴스에 따르면 충남경찰청은 도로교통법상 음주운전 및 사고 후 미조치 혐의로 20대 A씨를 조사하고 있다.A씨는 지난 2일 오전 4시 10분쯤 충남 공주시 신관동 한 도로에서 술에 취한 상태로 운전하다 상가 건물을 들이받은 뒤 도주한 혐의를 받는다.A씨는 차량을 그대로 둔 채 도주했다가 약 5시간 뒤 경찰에 자수했다.당시 A씨 혈중알코올농도는 0.036％로 면허 정지 수치였으나 경찰은 위드마크 공식(시간 경과에 따른 혈중알코올농도를 역추산하는 기법)을 적용해 수치를 계산할 예정이다.한편 소셜미디어(SNS)에는 A씨가 도주하는 장면이 찍힌 영상이 화제가 되고 있다.영상을 올린 누리꾼에 따르면 A씨는 사고 직후 차 안에서 운동복으로 갈아입은 뒤, 사람들이 다가오자 “화장실 좀 다녀오겠다”며 달리기(러닝)하듯이 현장을 아무렇지 않게 빠져나간 것으로 알려졌다.경찰은 A씨를 상대로 추가 조사를 벌인 뒤 송치할 예정이다.